Assine
overlay
Início Bem viver
MULTIFATORIAL

5 mitos sobre a obesidade infantil que ainda preocupam especialistas

Excesso de peso na infância pode trazer impactos físicos, emocionais e sociais para as crianças

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/07/2026 14:30

compartilhe

SIGA
×
Menino obeso que está acima do peso em um fundo rosa
Além dos impactos físicos, a obesidade infantil também pode afetar o desenvolvimento emocional, social e a qualidade de vida crédito: Magnific/Banco de Imagem

A obesidade infantil tem avançado de forma preocupante no Brasil e já representa um importante desafio para a saúde pública. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) mostram que, somente em 2025, mais de 4,2 milhões de crianças brasileiras de 0 a 9 anos foram registradas com excesso de peso. O número representa que 33 em cada 100 crianças nessa faixa etária convivem com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além dos impactos físicos, a obesidade infantil também pode afetar o desenvolvimento emocional, social e a qualidade de vida das crianças. Para ajudar a esclarecer dúvidas e combater a desinformação sobre o tema, Janaina de Fatima Avila Amaral, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, lista cinco mitos comuns relacionados à obesidade infantil:

Leia Mais

1. A criança irá perder peso naturalmente com o crescimento

Um dos mitos mais comuns é acreditar que o excesso de peso na infância desaparece automaticamente com o crescimento. Segundo especialistas, a obesidade infantil tende a persistir na adolescência e na vida adulta quando não há acompanhamento adequado.

“A infância é uma fase determinante para a formação de hábitos alimentares e de comportamento. Ignorar sinais de excesso de peso pode aumentar os riscos de doenças crônicas no futuro, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares”, explica Janaina.

2. Obesidade infantil acontece apenas por excesso de comida

Embora a alimentação tenha papel importante, a obesidade infantil é considerada uma condição multifatorial. Sedentarismo, fatores genéticos, rotina familiar, questões emocionais e até privação de sono podem influenciar diretamente o ganho de peso.

A nutricionista destaca que o ambiente em que a criança vive interfere significativamente nos hábitos de saúde. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, associado à redução das atividades físicas e ao aumento do tempo em telas, contribui para o crescimento dos índices de obesidade infantil.

3. Dietas restritivas são a melhor solução

Muitas famílias acreditam que restringir drasticamente alimentos pode resolver rapidamente o problema, mas essa prática pode trazer consequências negativas para o desenvolvimento infantil. “Crianças estão em fase de crescimento e precisam de nutrientes adequados para o desenvolvimento físico e cognitivo. O foco deve estar na reeducação alimentar e na construção de hábitos saudáveis, nunca em dietas radicais”, alerta a coordenadora.

4. A obesidade infantil afeta apenas a saúde física

Os impactos emocionais da obesidade infantil também merecem atenção. Crianças com excesso de peso podem enfrentar episódios de bullying, isolamento social, baixa autoestima e ansiedade. Segundo Janaina, o cuidado deve envolver não apenas alimentação e atividade física, mas também acolhimento emocional e apoio familiar.

5. Praticar atividade física sozinho resolve o problema

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prática de exercícios é importante, mas precisa estar associada a uma rotina equilibrada e com acompanhamento profissional adequado. Alimentação saudável, qualidade do sono, apoio emocional e hábitos familiares também fazem parte do tratamento e da prevenção. “A mudança precisa acontecer de forma coletiva dentro da família. Quando os responsáveis adotam hábitos mais saudáveis, a criança tende a se sentir mais motivada e acolhida nesse processo”, afirma Janaina.

Tópicos relacionados:

alimentacao infantil mito obesidade obesidade-infantil ultraprocessados

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay