Assine
overlay
Início Bem viver
LUDOPATIA

Vício em apostas: quando jogar vira compulsão? Entenda os limites

Saiba como identificar os sinais da compulsão por jogos e onde buscar ajuda para tratar a ludopatia, um transtorno que afeta muitas famílias

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
30/06/2026 17:32 - atualizado em 30/06/2026 17:42

compartilhe

SIGA
×
Vício em apostas: quando jogar vira compulsão? Entenda os limites
A emoção dos jogos de apostas pode impulsionar o ciclo de apostas, transformando a diversão em ludopatia. crédito: Divulgação/ Freepik

Com um histórico marcante do Brasil envolvendo jogos de apostas, como o jogo do bicho, muitos brasileiros têm o sonho de mudar de vida com um prêmio milionário. Para a maioria, a aposta é apenas uma diversão esporádica. No entanto, o que começa como um passatempo pode se transformar na ludopatia, o vício em jogos de azar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A compulsão por apostas é um transtorno reconhecido que afeta o controle dos impulsos. A emoção da possibilidade de ganho libera dopamina no cérebro, um neurotransmissor associado ao prazer. Com o tempo, o cérebro se adapta e passa a exigir doses maiores de estímulo, levando a apostas mais frequentes ou com valores mais altos para obter a mesma sensação.

Leia Mais

Quando o jogo vira compulsão?

Identificar a transição da diversão para o vício é o primeiro passo para buscar ajuda. A compulsão se manifesta por meio de comportamentos que costumam passar despercebidos no início, mas que se intensificam com o tempo. Fique atento a estes sinais:

  • Preocupação constante: pensar em apostas o tempo todo, planejando a próxima jogada ou como conseguir dinheiro para jogar.

  • Aumento da frequência: sentir necessidade de apostar valores cada vez maiores para atingir o mesmo nível de excitação.

  • Irritabilidade: ficar inquieto, ansioso ou irritado ao tentar diminuir ou parar de jogar.

  • Fuga da realidade: usar o jogo como uma maneira de escapar de problemas, sentimentos de culpa ou ansiedade.

  • Mentiras e segredos: esconder o hábito de familiares e amigos para encobrir o envolvimento com as apostas.

  • Perda de controle: tentar parar de jogar várias vezes, mas sem sucesso.

  • Correr atrás do prejuízo: depois de perder, voltar a jogar para tentar recuperar o dinheiro, o que geralmente leva a perdas ainda maiores.

  • Prejuízos concretos: colocar em risco relacionamentos, o emprego ou oportunidades por causa do jogo.

Onde procurar ajuda para o vício em apostas

A ludopatia exige tratamento especializado. Existem caminhos gratuitos e acessíveis para quem busca apoio. A ajuda profissional é fundamental para que o jogador e sua família possam superar o problema.

  • Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), oferecem atendimento gratuito com equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos e psiquiatras. Procure o CAPS mais próximo de sua residência.

  • Jogadores Anônimos: um grupo de apoio baseado no modelo dos Alcoólicos Anônimos. Os membros compartilham experiências e se ajudam mutuamente a abandonar o vício. As reuniões são confidenciais e gratuitas.

  • Psicoterapia: o acompanhamento com um psicólogo ou terapeuta especializado em dependência pode ajudar o jogador a entender as causas do vício e a desenvolver estratégias para controlar os impulsos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

jogos-de-apostas ludopatia vicio-em-apostas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay