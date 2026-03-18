Vício em loteria existe: saiba identificar os sinais e onde buscar ajuda

Os sorteios milionários da Mega-Sena mobilizam milhões de brasileiros, mas a busca pela sorte grande pode esconder um lado perigoso. O que começa como uma aposta despretensiosa pode evoluir para uma compulsão, transformando o sonho da riqueza em um problema sério: o vício em jogos de loteria, uma condição reconhecida como transtorno de jogo.

Essa dependência não se trata de falta de caráter ou força de vontade. É uma questão de saúde mental que afeta diretamente o sistema de recompensa do cérebro. A cada aposta, mesmo sem ganhar, o cérebro pode liberar dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Essa sensação de euforia e expectativa cria um ciclo viciante.

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O jogador compulsivo busca repetir essa sensação, independentemente do resultado financeiro. A emoção do "quase ganhei", como acertar alguns números na quina, é um gatilho poderoso que reforça o comportamento e incentiva a pessoa a continuar jogando, muitas vezes na tentativa de recuperar perdas anteriores.

Sinais de que o hábito se tornou um vício

Identificar a transição de um passatempo para um problema é o primeiro passo. Existem comportamentos claros que indicam a perda de controle sobre o jogo. Ficar atento a eles é fundamental para evitar consequências mais graves na vida pessoal, financeira e profissional.

Observe os seguintes sinais de alerta:

Preocupação constante: pensar em jogo a maior parte do tempo, planejando a próxima aposta e como conseguir dinheiro para ela.

Aumentar o valor das apostas: precisar apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção de antes.

Irritabilidade e ansiedade: sentir inquietação ou nervosismo ao tentar reduzir ou parar de jogar.

Mentir sobre o hábito: esconder de familiares e amigos a frequência ou o valor gasto com as apostas.

Negligenciar responsabilidades: deixar de cumprir com compromissos de trabalho, estudo ou familiares para poder jogar.

Prejuízos financeiros: usar dinheiro destinado a despesas essenciais, como aluguel e contas, ou recorrer a empréstimos para sustentar o jogo.

Onde encontrar ajuda especializada

Reconhecer a existência do problema é o passo mais importante para a recuperação. O tratamento para o transtorno de jogo existe e é acessível. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece suporte por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que contam com equipes multidisciplinares para acolhimento e tratamento e podem ser localizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de seu município.

Outro recurso valioso é o grupo de apoio Jogadores Anônimos (JA), que promove reuniões presenciais e online. Inspirado no modelo dos Alcoólicos Anônimos, o JA oferece um ambiente seguro e sigiloso para que os membros compartilhem suas experiências. A participação é gratuita e não exige identificação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.