Vício em jogos de azar: como identificar os sinais e onde buscar ajuda

Com a popularidade de jogos como a Lotofácil e a Quina sempre em alta, a busca pela sorte mobiliza milhões de brasileiros. No entanto, o que para muitos é um passatempo pode se transformar em um problema sério: o vício em jogos de azar, também conhecido como ludopatia. A condição é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um transtorno relacionado a comportamentos aditivos (código 6C50 na CID-11), que afeta a vida pessoal, financeira e profissional do indivíduo.

A ludopatia vai além da simples vontade de apostar. Trata-se de uma necessidade incontrolável de jogar, mesmo quando a pessoa está ciente das consequências negativas. O ciclo vicioso geralmente envolve a busca por uma euforia momentânea, seguida por sentimentos de culpa e desespero, que por sua vez levam a mais apostas na tentativa de recuperar o prejuízo.

Como identificar os sinais do vício?

Reconhecer os sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda. Amigos e familiares devem ficar atentos a mudanças de comportamento. Alguns dos sinais mais comuns incluem:

Preocupação excessiva: pensar constantemente em jogos, planejar a próxima aposta ou como conseguir dinheiro para jogar.

Necessidade de aumentar as apostas: sentir que precisa apostar quantias cada vez maiores para obter a mesma emoção.

Irritabilidade ao tentar parar: ficar inquieto ou irritado ao tentar diminuir ou abandonar o jogo.

Mentiras e segredos: esconder o envolvimento com jogos de azar de pessoas próximas para não revelar a real dimensão do problema.

Perda de controle: tentar parar de jogar várias vezes, mas sem sucesso.

"Correr atrás" do prejuízo: voltar a jogar no dia seguinte para tentar recuperar o dinheiro perdido, um comportamento conhecido como "chasing".

Onde buscar ajuda profissional

A ludopatia é uma doença e exige tratamento especializado. A boa notícia é que existem caminhos para a recuperação. A abordagem inicial envolve uma conversa franca e sem julgamentos, mostrando preocupação com o bem-estar da pessoa e não apenas com as dívidas.

No Brasil, existem grupos de apoio e serviços públicos que oferecem auxílio gratuito. Uma das principais referências são os Jogadores Anônimos (JA), que seguem um modelo semelhante ao dos Alcoólicos Anônimos, com reuniões em grupo para compartilhamento de experiências. Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), parte do Sistema Único de Saúde (SUS), também oferecem tratamento para dependências, incluindo a ludopatia. Procurar psicólogos e psiquiatras especializados no assunto é fundamental para um acompanhamento individualizado.

