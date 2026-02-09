Assine
Vício em jogo: como identificar os sinais e onde buscar ajuda

A expectativa por grandes prêmios pode se tornar um problema; entenda o que é a ludopatia e como tratar a compulsão

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
09/02/2026 14:33

O vício em jogo pode trazer graves consequências e angústia na vida pessoal do indivíduo. crédito: DC Studio/ Freepik

A promessa de prêmios milionários em loterias alimenta sonhos em todo o país. Para a maioria, é uma diversão casual. No entanto, para uma parcela da população, a busca incessante pela sorte pode se transformar em um problema sério: o vício em jogo, também conhecido como ludopatia.

Esse comportamento não é uma falha de caráter, mas um transtorno mental reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), classificado no CID-11 como Transtorno de Jogo. A condição se caracteriza pela incapacidade de resistir ao desejo de apostar, mesmo quando isso gera consequências negativas graves para a vida pessoal, financeira e profissional do indivíduo.

O cérebro de uma pessoa com ludopatia reage ao jogo de forma semelhante à de um dependente químico a uma droga. A expectativa da recompensa libera dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer, criando um ciclo de busca por essa sensação. Com o tempo, é preciso apostar valores cada vez mais altos para atingir o mesmo nível de euforia.

Como identificar os sinais do vício em jogo?

Reconhecer a compulsão é o primeiro passo para buscar tratamento. Alguns comportamentos são alertas importantes e indicam que a prática deixou de ser apenas um entretenimento. Fique atento se a pessoa:

  • passa a maior parte do tempo pensando em apostas, planejando como conseguir dinheiro para jogar;

  • tenta controlar, diminuir ou parar de jogar, mas não consegue;

  • mente para familiares e amigos para esconder a frequência e os valores envolvidos nas apostas;

  • aposta para escapar de problemas ou aliviar sentimentos de ansiedade e tristeza;

  • coloca em risco relacionamentos, o emprego ou oportunidades de estudo por causa do jogo;

  • pede dinheiro emprestado para cobrir prejuízos e continuar apostando.

Onde buscar ajuda?

O tratamento para a ludopatia existe e é acessível. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece suporte gratuito nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). O caminho inicial é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, que fará o encaminhamento adequado para o serviço especializado.

Grupos de apoio, como os Jogadores Anônimos (JA), também desempenham um papel fundamental na recuperação. Inspirados nos Alcoólicos Anônimos, eles promovem reuniões onde os membros compartilham experiências e se apoiam mutuamente para superar a compulsão, oferecendo um ambiente seguro e sem julgamentos.

A psicoterapia, especialmente a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), é outra ferramenta eficaz. Ela ajuda o paciente a identificar os gatilhos que levam ao jogo compulsivo e a desenvolver novas estratégias para lidar com os impulsos e as emoções de forma saudável.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

