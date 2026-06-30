Dieta cardioprotetora: 10 alimentos para incluir no cardápio hoje

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Doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC), continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Segundo dados de plataformas como o Portal da Transparência do Registro Civil, o país mantém um patamar elevado de óbitos por essas condições. A boa notícia é que mudanças na alimentação podem fortalecer o sistema circulatório e reduzir significativamente os riscos.

Adotar uma dieta cardioprotetora, inspirada em padrões como a Dieta Mediterrânea, não significa fazer grandes sacrifícios. A estratégia é priorizar alimentos ricos em nutrientes específicos, como gorduras boas, fibras e antioxidantes, que atuam diretamente na proteção das artérias e no controle de fatores de risco como colesterol alto e pressão arterial elevada.

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Com base em diretrizes de associações de cardiologia, confira dez alimentos que são verdadeiros aliados do coração.

Azeite de oliva extra virgem: Fonte de gorduras monoinsaturadas, ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL). O ideal é o consumo de cerca de duas colheres de sopa por dia, preferencialmente a frio.

Salmão e sardinha: Ricos em ômega-3, um tipo de gordura que melhora a saúde das artérias e regula a pressão arterial. Recomenda-se o consumo de peixes gordos ao menos duas vezes por semana.

Abacate: Além das gorduras saudáveis que ajudam no controle do colesterol, a fruta é rica em potássio, mineral essencial para regular a pressão arterial.

Nozes e castanhas: Oferecem gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes. Um punhado (cerca de 30 gramas) por dia está associado a um menor risco de doenças cardíacas.

Aveia: Sua principal vantagem é a fibra solúvel betaglucana, que ajuda a eliminar o excesso de colesterol. O consumo de 3 colheres de sopa diárias já traz benefícios.

Frutas vermelhas: Morango, mirtilo e amora são carregados de antioxidantes (antocianinas), que combatem a inflamação no sistema cardiovascular.

Folhas verde-escuras: Espinafre, couve e rúcula são fontes de vitaminas, minerais e nitratos, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e a melhorar o fluxo de sangue.

Alho: Conhecido por suas propriedades medicinais, pode ajudar a reduzir a pressão arterial e a diminuir a rigidez das artérias, facilitando a circulação.

Chocolate amargo (70% cacau ou mais): Rico em flavonoides, que melhoram a flexibilidade das artérias. O consumo deve ser moderado, em torno de 25 gramas por dia.

Leguminosas: Feijão, lentilha e grão-de-bico são fontes de fibras e proteínas vegetais que ajudam a reduzir o colesterol e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis.

É importante ressaltar que, além de incluir esses alimentos, uma dieta saudável para o coração também envolve a redução do consumo de ultraprocessados, gorduras trans e excesso de sódio. Para um plano alimentar personalizado e seguro, consulte sempre um médico ou nutricionista.

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Este conteúdo foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial para pesquisa, e foi integralmente revisado, verificado e editado por nossa equipe editorial para garantir precisão e conformidade com nossas diretrizes.