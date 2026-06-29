A regra dos parentes de 1º grau que você precisa saber sobre o coração

O infarto deixou de ser uma preocupação exclusiva da terceira idade e tem acendido um alerta cada vez maior para a população jovem. Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), as internações de pessoas com menos de 39 anos mais que dobraram nos últimos 16 anos.

De acordo com Estevao Lanna, cardiologista do Hospital Orizonti, o desenvolvimento das doenças cardiovasculares está intimamente ligado ao estilo de vida moderno. Além de fatores genéticos e do envelhecimento natural do corpo, os hábitos diários têm um peso significativo, sendo o sedentarismo, o tabagismo, a má alimentação e o estresse crônico os grandes vilões, agravados por condições como hipertensão, diabetes e colesterol alto.

"Muitas pessoas convivem com o estreitamento das artérias por anos sem sentir nada. O risco ocorre quando há o bloqueio total do fluxo sanguíneo para o coração, causando a morte do músculo cardíaco. Por isso, manter uma rotina de exercícios físicos, ter uma alimentação balanceada e fazer exames preventivos regularmente são os passos mais importantes e modificáveis para evitar o infarto", alerta o especialista.

Também é fundamental o rastreamento em casos de histórico familiar. Pacientes que possuem parentes de primeiro grau que infartaram jovens, como homens antes dos 55 anos e mulheres antes dos 65, precisam de um acompanhamento médico mais rigoroso para garantir o controle dos fatores de risco antes que a doença se manifeste.

Apesar da formação das placas de gordura ser um processo silencioso, o momento do infarto gera sintomas imediatos que exigem socorro rápido. O principal sinal é uma dor no peito de início súbito, muitas vezes descrita como um aperto, peso ou queimação.

"Se essa dor no peito irradiar para o braço esquerdo, pescoço ou mandíbula, e vier acompanhada de suor frio, falta de ar, palidez, náuseas ou tontura, a ida ao pronto-socorro deve ser imediata. Na cardiologia, dizemos que 'tempo é músculo', ou seja, quanto mais rápido o atendimento, menor será a área do coração afetada", enfatiza o cardiologista.

A confirmação do infarto ocorre de forma rápida na emergência, guiada pelos sintomas, pela realização do eletrocardiograma (ECG) e por exames de sangue que medem as enzimas cardíacas. Uma vez diagnosticado o problema, as opções de intervenção urgentes visam desobstruir a artéria afetada, geralmente por meio do cateterismo seguido de angioplastia, com a colocação de stent ou, em casos específicos, pelo uso de medicamentos trombolíticos.

Outro ponto de atenção é a complexidade do período pós-infarto. Durante a internação e após a alta, o cuidado com o paciente precisa ser multidisciplinar para evitar novas ocorrências e promover a reabilitação cardíaca.

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"Nessa fase de recuperação, não basta apenas tratar a lesão aguda. É uma janela de oportunidade crucial para que o paciente ressignifique sua relação com a própria saúde, aderindo aos medicamentos prescritos e abraçando um novo estilo de vida focado no bem-estar."