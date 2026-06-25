Sensação térmica: por que 10 graus parecem 5? Entenda o cálculo

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Você já olhou o termômetro marcando 10 graus, mas sentiu um frio de congelar os ossos, como se estivesse 5 graus ou menos? A culpa não é sua, mas da chamada sensação térmica, um índice que mede como a nossa pele realmente percebe a temperatura, e que muitas vezes é mais importante do que o número oficial.

Essa diferença entre a temperatura real e a que sentimos acontece principalmente por causa da velocidade do vento. Ele acelera a perda de calor do nosso corpo, fazendo com que o frio pareça muito mais intenso do que os termômetros indicam.

Leia Mais

O papel do vento no frio

O principal vilão da sensação térmica em dias frios é o vento. Nosso corpo naturalmente aquece uma fina camada de ar que fica em contato direto com a pele, funcionando como um isolante térmico. Quando o vento sopra, ele remove essa camada de ar quente, expondo a pele a uma nova camada de ar frio.

Quanto mais forte o vento, mais rápido esse processo de remoção acontece, forçando nosso corpo a gastar mais energia para se manter aquecido. O efeito é semelhante ao de assoprar uma sopa quente para esfriar: o movimento do ar acelera a troca de calor. É por isso que um dia com 10°C e ventos fortes pode ser mais desconfortável que um dia com 5°C, mas sem vento algum.

Como a sensação térmica é calculada?

Existem diferentes cálculos para o frio e para o calor. Em dias frios, o índice usado (conhecido como wind chill) leva em conta principalmente a temperatura do ar e a velocidade do vento. A umidade tem um papel secundário e geralmente não entra na fórmula principal. Por exemplo, se os termômetros marcam 10°C com um vento de 30 km/h, a percepção na pele pode ser de aproximadamente 5°C.

Já em dias quentes, a umidade é o fator mais importante. A alta umidade do ar dificulta a evaporação do suor, que é o principal mecanismo do corpo para se resfriar, fazendo com que o calor pareça mais intenso e abafado.

Por que isso é importante?

Essa diferença não é apenas um detalhe para escolher o casaco certo. A exposição prolongada a baixas sensações térmicas aumenta o risco de hipotermia e outros problemas de saúde relacionados ao frio, já que o corpo perde calor a uma velocidade perigosamente acelerada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.