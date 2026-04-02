Dor de cabeça e tempo abafado: como o clima afeta a nossa saúde

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Variações nas condições meteorológicas podem influenciar diretamente o bem-estar físico e emocional da população. Em grandes centros urbanos, mudanças na pressão atmosférica, na umidade e na temperatura estão associadas a sintomas como dor de cabeça, cansaço e alterações de humor, segundo especialistas.

A relação entre clima e saúde está ligada às respostas do organismo a essas oscilações ambientais. Embora não afete todas as pessoas da mesma forma, indivíduos mais sensíveis tendem a perceber com maior intensidade os efeitos dessas mudanças, especialmente quem sofre de enxaqueca ou dores crônicas, costumam perceber os efeitos de forma mais intensa.

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Como cada fator do clima age no corpo

A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre nós. Quando ela cai bruscamente, o que geralmente acontece antes de uma tempestade, cria-se uma diferença entre a pressão do ambiente externo e a do ar dentro de nossas cavidades internas, como os seios da face. Essa alteração pode ser suficiente para irritar nervos e disparar crises de dor de cabeça ou enxaqueca.

Já a umidade elevada torna o ar mais denso e pesado. Em dias abafados, a capacidade do corpo de se resfriar pela transpiração diminui, pois o suor não evapora com facilidade. O resultado é uma sensação de cansaço maior e, para quem tem problemas respiratórios como asma, uma dificuldade extra para respirar, já que a umidade elevada favorece a proliferação de mofo e ácaros, principalmente em ambientes internos.

O calor extremo também tem um papel importante. Além do risco de desidratação e insolação, as altas temperaturas exigem um esforço extra do sistema cardiovascular para manter o corpo resfriado. Esse processo de vasodilatação periférica (a dilatação dos vasos sanguíneos) pode levar a uma queda na pressão arterial, causando tontura e fadiga.

Para minimizar esses efeitos, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição direta ao sol nos horários de pico e, se você é sensível às mudanças, prestar atenção à previsão do tempo para se antecipar. É importante lembrar que a sensibilidade ao clima varia entre os indivíduos e, em caso de condições de saúde pré-existentes, o ideal é consultar um médico para orientações específicas. Pequenos ajustes na rotina podem fazer uma grande diferença em como seu corpo reage ao clima.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.