Dia Internacional de Combate às Drogas: uso compromete a saúde sexual

Lembrado nesta sexta-feira (26/3), o Dia Internacional de Combate às Drogas chama a atenção para os impactos causados pelo consumo de substâncias que afetam a saúde física e mental. Embora o debate costume se concentrar nas drogas ilícitas, especialistas alertam que o uso inadequado de medicamentos, anabolizantes, cigarros eletrônicos e até substâncias socialmente aceitas, como álcool e cigarro, também pode trazer consequências importantes para a saúde sexual masculina.



Segundo o urologista e andrologista Pedro Bastos, é fundamental ampliar a discussão sobre os riscos associados ao uso de drogas e outras substâncias que muitas vezes são encaradas como inofensivas. Além das drogas ilícitas, produtos como álcool, cigarros convencionais e eletrônicos, anabolizantes e medicamentos utilizados sem acompanhamento médico podem interferir diretamente na produção hormonal, na circulação sanguínea e no funcionamento cerebral, fatores essenciais para uma vida sexual saudável.



"O problema não se limita às substâncias ilícitas. Hoje também observamos um número crescente de homens utilizando medicamentos para ereção, testosterona, estimulantes para academia e até remédios para ansiedade ou para dormir sem orientação médica. Muitas dessas substâncias podem causar impactos importantes na saúde sexual masculina", explica.

Entre as preocupações mais recentes está o aumento do uso de medicamentos para ereção entre jovens e adolescentes que não apresentam qualquer diagnóstico relacionado à função sexual. Para se ter uma ideia, de acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o medicamento tadalafila, muito usado para tratar a disfunção erétil, teve um salto de 3 milhões de unidades vendidas no ano de 2015, para 64 milhões somente no ano de 2024.

"Existe uma cobrança muito grande para que o homem esteja sempre pronto e apresente um desempenho considerado perfeito. Muitos jovens acabam recorrendo a medicamentos como a tadalafila sem necessidade médica. O risco é desenvolver uma dependência psicológica, acreditando que só conseguem ter uma relação sexual satisfatória com o auxílio do remédio", afirma.



O especialista destaca ainda que diferentes substâncias podem comprometer mecanismos fundamentais para a resposta sexual masculina. Por exemplo:

O consumo crônico e excessivo de álcool pode reduzir os níveis de testosterona e favorecer alterações da função erétil

Já drogas estimulantes podem interferir em áreas cerebrais relacionadas ao desejo, à excitação e ao controle da resposta

Os anabolizantes, por sua vez, podem suprimir a produção natural de testosterona, levando à redução da libido, infertilidade e outras alterações hormonais



"A resposta sexual masculina depende do equilíbrio entre cérebro, hormônios, vasos sanguíneos e nervos. Quando alguma substância interfere nesses sistemas, os reflexos podem aparecer na libido, na qualidade das ereções, na fertilidade e até na saúde emocional", alerta o médico.

"Álcool em excesso, cocaína, maconha, anfetaminas e anabolizantes costumam estar associados à ideia de melhora do desempenho. No entanto, essa sensação costuma ser passageira. Com o tempo, muitos homens desenvolvem perda da libido, dificuldade de ereção, redução da fertilidade e problemas emocionais relacionados ao uso dessas substâncias", explica.



O especialista ressalta que os prejuízos à saúde sexual masculina nem sempre desaparecem com a interrupção do uso dessas substâncias. Em alguns casos, os danos podem se tornar permanentes, especialmente quando o consumo ocorre por longos períodos. "O uso prolongado de anabolizantes pode causar infertilidade, redução do tamanho dos testículos e alterações hormonais que nem sempre são totalmente reversíveis."

"Além disso, drogas que provocam lesões vasculares ou neurológicas podem deixar sequelas duradouras. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de recuperação", destaca.



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De acordo com o especialista, a principal forma de preservar a saúde sexual continua sendo a adoção de hábitos saudáveis e a busca por orientação médica diante de qualquer dificuldade. "Não existe comprimido milagroso ou substância capaz de substituir sono adequado, atividade física, alimentação equilibrada e acompanhamento médico. O maior erro é tentar resolver o problema sozinho, recorrendo a drogas ou medicamentos sem orientação", afirma.