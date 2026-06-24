Meu filho sofreu bullying na escola: o que fazer? Guia para os pais
Ameaças e humilhações podem deixar marcas profundas; saiba como identificar os sinais, acolher a criança e agir junto à escola de forma eficaz
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Descobrir que um filho está sofrendo bullying na escola é uma das situações mais angustiantes para os pais. A sensação de impotência pode ser paralisante, mas uma reação rápida e assertiva é fundamental para proteger a criança e interromper o ciclo de agressões. A gravidade e frequência desses casos reforçam a urgência de saber como agir.
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O primeiro passo é entender que o bullying vai além de uma simples briga. Envolve agressões físicas ou psicológicas repetitivas, praticadas por um ou mais indivíduos contra alguém, com a intenção de intimidar ou machucar. Saber identificar os sinais é o ponto de partida para oferecer ajuda.
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Como identificar os sinais de bullying?
Muitas crianças e adolescentes têm dificuldade em falar sobre o que estão passando por medo ou vergonha. Por isso, a observação do comportamento é crucial. Fique atento a mudanças repentinas que não têm uma explicação clara. Alguns dos principais alertas incluem:
Recusa em ir à escola: reclamações frequentes de dores de cabeça ou de estômago, principalmente pela manhã, podem ser um pretexto para evitar o ambiente escolar.
Queda no desempenho: notas baixas ou falta de interesse em atividades que antes gostava são um sinal importante.
Isolamento e tristeza: a criança pode se afastar de amigos e familiares, parecer mais irritada, ansiosa ou triste que o normal.
Marcas e objetos danificados: aparecimento de hematomas, arranhões ou roupas rasgadas sem uma justificativa plausível. A perda constante de lanches ou dinheiro também é um indicativo.
Alterações no sono ou apetite: pesadelos frequentes, dificuldade para dormir ou mudanças drásticas na alimentação merecem atenção.
Comportamento online suspeito: nervosismo ao usar celular ou computador, evitar redes sociais que antes usava, ou receber mensagens que causam reações emocionais negativas podem indicar cyberbullying.
Acolhimento: a conversa que abre caminhos
Ao notar esses sinais, crie um ambiente seguro para uma conversa franca. Escolha um momento calmo, sem distrações, e aborde o assunto com acolhimento. Ouça mais do que fale e evite reações de raiva ou desespero, que podem fazer a criança se fechar ainda mais. É essencial validar seus sentimentos e deixar claro que a culpa nunca é dela.
Reforce que vocês resolverão a situação juntos e que ela não está sozinha. Esse apoio é a base para que a criança recupere a confiança e a segurança para enfrentar o problema.
O que fazer junto à escola?
Com as informações em mãos, o próximo passo é levar o problema à instituição de ensino. Documente tudo o que seu filho relatou, com datas e nomes, se possível. Marque uma reunião com a coordenação pedagógica ou a direção da escola e apresente os fatos de forma objetiva e calma.
Questione quais são os procedimentos da escola para lidar com casos de bullying e exija um plano de ação claro. A escola tem a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos. Acompanhe de perto as medidas adotadas e mantenha um canal de comunicação aberto para monitorar a situação nos dias seguintes.
É importante saber que a escola tem responsabilidade legal no combate ao bullying. A Lei 13.185/2015 instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, estabelecendo obrigações para escolas públicas e privadas. Em casos graves ou de omissão da instituição, os pais podem buscar orientação junto ao Conselho Tutelar ou outros órgãos competentes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.