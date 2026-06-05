5 sinais de alerta para identificar violência contra crianças
Saiba quais mudanças de comportamento e sinais físicos podem indicar que uma criança está sofrendo agressões em casa
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Casos recentes servem de alerta para a importância de pais, familiares e educadores estarem atentos a sinais que podem indicar agressões ou maus-tratos. Identificar esses indícios precocemente é fundamental para proteger os pequenos.
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Embora cada criança reaja de maneira diferente, algumas mudanças de comportamento e sinais físicos são comuns em situações de abuso. É importante observar não um sinal isolado, mas um conjunto de alterações que fogem ao padrão habitual da criança. A persistência desses sinais deve acender um alerta imediato.
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Mudanças repentinas de comportamento
Uma das alterações mais visíveis ocorre no comportamento. Crianças que antes eram extrovertidas podem se tornar retraídas, medrosas e ansiosas sem motivo aparente. O oposto também pode acontecer: uma criança calma pode passar a apresentar agressividade, irritabilidade e dificuldade em seguir regras, tanto em casa quanto na escola.
Sinais físicos não explicados
Marcas no corpo são o indicativo mais direto. Hematomas frequentes, arranhões, queimaduras ou fraturas, especialmente se as explicações forem vagas ou incompatíveis com a lesão, são um sinal grave. Fique atento a machucados em locais que normalmente não são afetados por quedas comuns, como costas, coxas e rosto.
Regressão no desenvolvimento
Crianças que sofrem violência podem apresentar uma regressão em etapas do desenvolvimento que já haviam superado. Voltar a fazer xixi na cama, chupar o dedo ou ter dificuldades na fala são alguns exemplos. Esse comportamento é uma forma de buscar segurança e retornar a uma fase em que se sentiam mais protegidas.
Alterações no sono e na alimentação
O estresse e o medo impactam diretamente o sono e o apetite. Dificuldade para dormir, pesadelos constantes, sono excessivo ou, por outro lado, perda de apetite ou compulsão alimentar são reações comuns do corpo a uma situação de trauma contínuo.
Isolamento e medo de adultos
Uma criança que passa a evitar o contato com outras pessoas, se isola de amigos e demonstra medo exagerado na presença de um adulto específico, inclusive parentes, pode estar tentando se proteger de um agressor. A recusa em ficar sozinha com determinada pessoa é um forte sinal de alerta.
Ao perceber um ou mais desses sinais, é crucial buscar ajuda. O caminho é acionar os canais oficiais de proteção, que são preparados para investigar a situação de forma segura para a criança. As denúncias são anônimas e podem ser feitas por qualquer pessoa.
Disque 100: O serviço Disque Direitos Humanos funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e recebe denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes.
Conselho Tutelar: Cada município possui um Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.