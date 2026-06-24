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Condição crônica

Pico de pressão: 5 sintomas que podem indicar pressão alta

O mal-estar de Alex Escobar serve de alerta; saiba reconhecer os sinais da hipertensão, uma doença silenciosa que pode ser perigosa se não tratada

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
24/06/2026 12:19

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Pico de pressão: 5 sintomas que podem indicar pressão alta
Aferir a pressão arterial regularmente é fundamental para o diagnóstico e controle da hipertensão, evitando riscos à saúde. crédito: Vitaliy

O mal-estar do jornalista Alex Escobar durante uma transmissão ao vivo da Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, acendeu um alerta importante. O apresentador teve um pico de pressão e precisou se afastar temporariamente do trabalho, chamando a atenção para a hipertensão, uma condição muitas vezes silenciosa.

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Conhecida como uma doença traiçoeira, a pressão alta nem sempre apresenta sinais claros em seu estágio inicial. Por isso, episódios como o do jornalista servem de aviso para que a população fique atenta a possíveis sintomas que, quando surgem, podem indicar que a pressão arterial está perigosamente elevada.

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A hipertensão arterial é uma condição crônica em que a força do sangue contra as paredes das artérias é consistentemente alta. Se não for controlada, pode levar a danos graves em órgãos vitais como coração, cérebro e rins. Reconhecer os sinais de um pico de pressão é crucial para buscar ajuda médica a tempo.

Veja cinco sintomas que podem indicar um pico de pressão alta:

  1. Dor de cabeça forte: principalmente na região da nuca, a dor pode ser latejante e incomum, diferente das dores de cabeça habituais. É um dos sinais mais frequentes de uma crise hipertensiva e não costuma melhorar com analgésicos comuns.

  2. Tontura e visão embaçada: a sensação de que tudo está girando, acompanhada de dificuldade para focar a visão ou enxergar pontos luminosos, pode indicar que a pressão subiu de forma abrupta. Em alguns casos, a pessoa pode sentir que vai desmaiar.

  3. Dor no peito e falta de ar: um aperto ou dor na região torácica, associado a uma dificuldade para respirar, são sinais de alerta graves. Eles podem indicar que o coração está trabalhando sob grande esforço para bombear o sangue.

  4. Zumbido no ouvido: um som constante nos ouvidos, que pode ser semelhante a um chiado, apito ou campainha, é outro sintoma comum durante uma elevação súbita da pressão arterial.

  5. Sangramento nasal: embora menos comum, o sangramento pelo nariz sem uma causa aparente, como um trauma local, pode ser um sinal de que os pequenos vasos sanguíneos estão sob forte pressão.

É fundamental destacar que esses sintomas podem estar associados a outras condições de saúde. No entanto, a presença de um ou mais deles, especialmente de forma súbita ou intensa, exige atenção imediata. A recomendação é procurar um serviço de saúde para aferir a pressão e receber orientação médica.

Aferir a pressão regularmente é a forma mais eficaz de diagnosticar a hipertensão e evitar complicações graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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