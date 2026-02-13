7 sinais de alerta para o risco de infarto que muitos ignoram

Notícias sobre problemas cardíacos inesperados, muitas vezes envolvendo figuras públicas, costumam gerar uma onda de preocupação e dúvidas. A imagem clássica de uma pessoa com a mão no peito é conhecida por todos, mas o infarto pode se manifestar de formas muito mais sutis, que acabam sendo ignoradas ou confundidas com problemas menores.

Reconhecer os sinais menos óbvios é fundamental para buscar ajuda médica a tempo e aumentar as chances de um desfecho positivo. A rapidez no atendimento pode limitar os danos ao músculo cardíaco e salvar uma vida. Por isso, é essencial estar atento a qualquer sintoma diferente, especialmente se houver fatores de risco envolvidos, como hipertensão, diabetes, colesterol alto ou histórico familiar.

Leia Mais

Embora a dor ou pressão no peito seja o sintoma mais famoso, outros desconfortos merecem a mesma atenção. Ficar atento a sinais que podem parecer não relacionados é crucial, pois o corpo envia alertas de que algo não está bem com o sistema cardiovascular.

Sinais de infarto além da dor no peito

Dor que irradia: o desconforto pode não se limitar ao peito. É comum que a dor se espalhe para os braços (principalmente o esquerdo), costas, pescoço, mandíbula e até para a região do estômago. Essa dor pode ser constante ou intermitente. Falta de ar e tontura: sentir dificuldade para respirar, mesmo em repouso, ou uma tontura súbita são sinais de alerta. Isso acontece porque o coração não consegue bombear sangue oxigenado para o cérebro e o resto do corpo de forma eficiente. Suor frio: uma transpiração intensa e repentina, sem relação com o calor ou esforço físico, pode indicar que o corpo está sob estresse extremo para manter o fluxo sanguíneo durante o evento cardíaco. Náusea e desconforto gástrico: sintomas como enjoo, indigestão ou dor na parte superior do abdômen são frequentemente confundidos com problemas digestivos. Em mulheres, idosos e diabéticos, esses sinais podem ser mais comuns que a própria dor no peito. Cansaço incomum: uma fadiga súbita e avassaladora, que impede a realização de atividades simples do dia a dia, pode surgir dias ou até semanas antes de um infarto. É um cansaço que não melhora com o descanso. Sensação de ansiedade: um sentimento intenso de angústia ou a sensação de que algo muito ruim está prestes a acontecer pode ser uma resposta do sistema nervoso ao evento cardíaco em curso. Muitas pessoas relatam um medo inexplicável. Palpitações: a percepção de que o coração está batendo de forma acelerada, irregular ou "pulando" batidas é um sinal importante. Pode indicar uma arritmia ligada ao bloqueio da artéria que está causando o infarto.

Ao identificar um ou mais destes sinais, especialmente se combinados, procure atendimento médico de emergência imediatamente. A agilidade no diagnóstico e tratamento é crucial para minimizar os danos e salvar vidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.