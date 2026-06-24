Aumento da população acima de 65 anos intensifica a busca pela saúde bucal

Os brasileiros estão vivendo mais, permanecendo ativos por mais tempo e olhando com mais atenção para saúde, aparência e qualidade de vida. Nesse cenário, o sorriso passou a ocupar um papel cada vez mais importante não apenas na estética, mas também na saúde, nas relações sociais e até na forma como as pessoas se posicionam profissionalmente.

Dados do último censo divulgados pelo IBGE, mostram que a população com 65 anos ou mais já representa 10,9% dos brasileiros, o maior índice já registrado no país. Ao todo, são mais de 22 milhões de pessoas nessa faixa etária. O reflexo desse envelhecimento também aparece no comportamento dos pacientes nos consultórios odontológicos.

A mudança acompanha uma transformação mais ampla na relação das pessoas com o sorriso. Segundo estudos publicados pela Revista de Saúde Pública da USP, fatores ligados à aparência, mastigação, convívio social e percepção da própria saúde bucal estão diretamente relacionados à busca por tratamentos odontológicos entre idosos brasileiros.

Além da recuperação funcional, especialistas apontam que a odontologia moderna passou a atuar também no bem-estar emocional dos pacientes. Em muitos casos, desconfortos com o sorriso impactam desde hábitos simples, como sorrir em fotos ou falar em público, até a segurança emocional em ambientes sociais e profissionais.

“A odontologia evoluiu muito nos últimos anos e passou a compreender o paciente de forma mais ampla. Muitas vezes, ao recuperar a função mastigatória e devolver segurança para sorrir, também ajudamos a resgatar autoestima, autoconfiança e aspectos emocionais que estavam comprometidos. Hoje, cuidar do sorriso também está diretamente ligado à qualidade de vida e ao bem-estar”, afirma Fernanda Oliani Marur, dentista da Oral Sin Implantes.

Segundo a especialista, o paciente atual chega mais informado ao consultório e busca tratamentos cada vez mais completos e personalizados. “Existe uma preocupação crescente com tratamentos que unam saúde, conforto, funcionalidade e estética de forma integrada. O paciente não busca apenas um resultado visual, mas qualidade de vida, segurança e liberdade para se comunicar e se relacionar no dia a dia”, explica.

Fernanda ainda destaca que o aumento da exposição digital e das redes sociais também mudou a forma como as pessoas enxergam o próprio sorriso e a própria imagem. “Hoje existe uma atenção muito maior com comunicação, expressão facial e autoestima. A exposição constante em fotos, vídeos e redes sociais ampliou essa percepção sobre autocuidado e fez com que muitas pessoas passassem a olhar para a saúde bucal de forma mais integrada ao bem-estar e à confiança.”

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A maior procura por tratamentos odontológicos também acende um alerta importante para os cuidados e a segurança dos pacientes. "É essencial buscar clínicas regularizadas, profissionais habilitados e procedimentos realizados com acompanhamento adequado, garantindo não apenas resultados estéticos e funcionais, mas também mais previsibilidade, qualidade e confiança durante todo o tratamento”, reforça a especialista.