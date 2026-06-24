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SAÚDE CARDIOVASCULAR

Dia Nacional do Diabetes: entenda a relação da doença com o AVC

Níveis elevados de glicose no sangue podem danificar os vasos sanguíneos e favorecer a formação de coágulos; neurocirurgião cita sinais de alerta e cuidados

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Repórter
24/06/2026 14:00

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Sinais de diabetes na pele aparecem antes mesmo do diagnóstico
Monitorar os níveis de glicemia, pressão arterial e colesterol são fundamentais para prevenir crédito: Tupi

Instituído pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia Nacional do Diabetes, lembrado nesta sexta-feira (26/6), tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. No Brasil, a data coincide com a descoberta da insulina.

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Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), estima-se que 589 milhões de adultos com idades entre 20 e 79 anos vivam com a doença. Isso representa 11,1% da população mundial nessa faixa etária. Sendo que o número total de adultos diabéticos deve aumentar para 853 milhões (13%) até 2050.

Uma das complicações mais graves associadas ao diabetes é o acidente vascular cerebral (AVC), pois além de inúmeras complicações, as pessoas com diabetes apresentam maior risco de sofrer um AVC, pois os níveis elevados de glicose no sangue podem danificar os vasos sanguíneos e favorecer a formação de coágulos.

Como o diabetes não controlado aumenta o risco de AVC?

  • Danos aos vasos sanguíneos provocados pelo excesso de glicose no sangue
  • Maior probabilidade de desenvolver hipertensão arterial e colesterol elevado
  • Aumento da aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de placas nas artérias, o que pode comprometer o fluxo sanguíneo para o cérebro

Sinais de alerta para um AVC

Segundo Orlando Maia, neurocirurgião do Hospital Quali Ipanema, é fundamental procurar atendimento médico imediato diante dos seguintes sintomas:

  • Fraqueza ou dormência súbita no rosto, braço ou perna, especialmente em um dos lados do corpo
  • Dificuldade para falar ou compreender a fala
  • Alterações repentinas da visão
  • Tontura, perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar
  • Dor de cabeça intensa e súbita, sem causa aparente

 

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Como evitar?

Algumas medidas são essenciais para prevenir o AVC em pessoas com diabetes:

  • Manter a glicemia sob controle
  • Monitorar e controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol
  • Praticar atividade física regularmente
  • Adotar uma alimentação equilibrada
  • Evitar o tabagismo e limitar o consumo de bebidas alcoólicas
  • Seguir corretamente o tratamento e utilizar os medicamentos prescritos pelo médico

Recuperação

De acordo com o neurocirurgião, o controle rigoroso da glicemia é fundamental para favorecer a recuperação e diminuir o risco de novos episódios.
“Em muitos casos, é necessário um acompanhamento multidisciplinar, envolvendo neurologista, endocrinologista, fisioterapeuta e nutricionista”, diz.

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“Se alguém apresentar sinais de AVC, é fundamental acionar os serviços de emergência sem demora. O tratamento precoce pode reduzir significativamente as sequelas e aumentar as chances de recuperação”, alerta o especialista.

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