Susana Werner inicia tratamento com caneta emagrecedora e expõe luta contra a balança

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-atriz e apresentadora Susana Werner revelou nessa quarta-feira (17) que iniciou um tratamento para perda de peso com o uso de canetas emagrecedoras. Em vídeos publicados nas redes sociais, ela mostrou o momento em que recebeu a primeira aplicação da medicação e compartilhou imagens do próprio corpo antes do início do processo.

"Continuando minha transformação. Dia 1", escreveu.

Em seguida, Susana falou abertamente sobre sua relação com o peso e afirmou estar acima do que considera ideal. "Estou gordinha. Com a roupa que estou usando não dá para perceber, mas estou acima do meu peso. Pela minha taxa de gordura, estou quase como uma obesa, com 30%", disse.

Morando em Portugal, a empresária contou que optou pela retatrutida, medicamento ainda em fase de testes e sem autorização de comercialização no Brasil pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O chamado "agonista triplo" de receptores hormonais já está disponível em alguns países da Europa. Susana Werner é casada há 24 anos com o ex-goleiro Julio Cesar e, em maio de 2023, eles anunciaram a separação pela primeira vez, mas reataram poucos dias depois.

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Susana admitiu dificuldades para controlar a alimentação e afirmou que decidiu buscar ajuda para melhorar a saúde. "Todo mundo sabe que eu gosto de sorvete, bolo e tudo o que tem direito. Preciso tomar vergonha porque minha saúde está em jogo. Quero seguir em frente e continuar. Pedi uma ajuda", declarou. Ela ainda afirmou acreditar que o tratamento escolhido pode trazer resultados superiores aos obtidos com o Mounjaro.