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SAÚDE

Anvisa recolhe antibiótico após detectar fragmentos de vidro

Medida também atinge outro medicamento, soro fisiológico e remédios manipulados por falhas de qualidade

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Nathallie Lopes
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Nathallie Lopes
Repórter
18/06/2026 21:33 - atualizado em 18/06/2026 21:40

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A Resolução RE nº 2.403/2026 foi publicada nesta quinta-feira (18/6) no Diário Oficial da União (DOU)
A Resolução RE nº 2.403/2026 foi publicada nesta quinta-feira (18/6) no Diário Oficial da União (DOU) crédito: Ascom Anvisa/ Divulgação oficial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do antibiótico Polycid após a fabricante identificar a presença de um fragmento de vidro dentro de um frasco-ampola aparentemente íntegro. A Resolução RE nº 2.403/2026 foi publicada nesta quinta-feira (18/6) no Diário Oficial da União (DOU) e também atinge outro antibiótico, um lote de soro fisiológico e medicamentos produzidos por uma farmácia de manipulação.

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Fabricado pela União Química, o Polycid é utilizado no tratamento de infecções bacterianas graves. Segundo a Anvisa, a própria empresa comunicou o problema e iniciou o recolhimento voluntário do lote.

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Outro produto afetado é o Fosfato de Clindamicina, da Hypofarma, indicado para o tratamento de diferentes infecções bacterianas. Nesse caso, foram identificadas alterações de cor na solução, além da presença de corpos estranhos em ampolas lacradas.

Além disso, a Anvisa também determinou o recolhimento de um lote da solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9%, fabricada pela Equiplex. De acordo com a agência, o produto apresentou partículas e alterações de aspecto.

Além dos medicamentos industrializados, a agência também suspendeu a comercialização, distribuição e uso de todas as preparações produzidas pela farmácia de manipulação J do Labor Ltda. A decisão foi tomada após inspeção sanitária apontar irregularidades que comprometem a qualidade e a segurança dos produtos.

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Os produtos afetados não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados. A orientação da Anvisa é que hospitais, clínicas, farmácias e demais estabelecimentos de saúde sigam os procedimentos de recolhimento definidos pelos fabricantes e pela agência reguladora.

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