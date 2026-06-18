Quais os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de rim

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O câncer de rim, cuja incidência no Brasil tem projeção de crescimento até 2050, é uma doença muitas vezes silenciosa, o que torna a identificação dos fatores de risco um passo fundamental para a prevenção. Afetando principalmente homens acima de 50 anos, muitos casos são descobertos por acaso durante exames de rotina. É importante saber que a grande maioria dos casos, entre 92% e 95%, não tem origem hereditária. Conhecer os hábitos e condições que aumentam a chance de desenvolver um tumor nos rins ajuda a tomar decisões mais saudáveis no dia a dia.

Tabagismo, obesidade e pressão alta formam o trio de principais ameaças à saúde renal. Esses três fatores estão diretamente ligados a um aumento significativo na incidência da doença. Compreender como cada um deles atua no organismo é o primeiro passo para reduzir as chances de enfrentar o problema.

Leia Mais

Principais fatores de risco

As causas do câncer de rim não são totalmente conhecidas, mas alguns fatores aumentam consideravelmente a probabilidade de seu desenvolvimento. A maioria deles está ligada ao estilo de vida e pode ser modificada com mudanças de hábitos.

Tabagismo : fumar aumenta significativamente o risco de desenvolver câncer de rim, podendo dobrá-lo ou até triplicá-lo segundo estudos científicos. As substâncias tóxicas do cigarro são absorvidas pelo sangue e filtradas pelos rins. Esse processo pode danificar as células renais e levar ao crescimento de tumores. O risco diminui após parar de fumar.

Obesidade : o excesso de peso é um dos fatores mais importantes. O tecido adiposo em excesso pode causar alterações hormonais e inflamação crônica no corpo, criando um ambiente favorável para o surgimento de células cancerígenas nos rins.

Sedentarismo: a falta de atividade física regular está associada ao aumento do risco de câncer de rim, frequentemente combinada com obesidade e outros fatores metabólicos.

Pressão alta (hipertensão): pessoas com pressão arterial elevada têm um risco maior. A condição pode danificar os pequenos vasos sanguíneos dos rins, o que compromete seu funcionamento e pode contribuir para o desenvolvimento do câncer.

Histórico familiar: ter um parente de primeiro grau, como pai, mãe ou irmão, com câncer de rim aumenta ligeiramente o risco. Algumas síndromes genéticas raras também estão associadas a um maior risco.

Doença renal crônica: pacientes que necessitam de diálise por um longo período também apresentam uma probabilidade maior de desenvolver cistos e, eventualmente, câncer nos rins.

Como reduzir os riscos

Adotar um estilo de vida mais saudável é a forma mais eficaz de prevenção. As medidas são simples e trazem benefícios para a saúde de modo geral, não apenas para os rins.

Não fume: se você fuma, procurar ajuda para parar é a melhor decisão. Se não fuma, não comece.

Mantenha um peso saudável: uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, aliada à prática regular de pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana, ajuda a controlar o peso.

Controle a pressão arterial: monitore sua pressão regularmente e, se for alta, siga o tratamento médico corretamente. Reduzir o consumo de sal também é uma medida importante.

Faça exames de rotina: consultar um médico e realizar exames periódicos pode ajudar a detectar qualquer alteração nos rins em estágio inicial, quando as chances de cura são maiores. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.