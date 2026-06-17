Câncer de rim matou dez pessoas por dia na última década

Na maioria das vezes silencioso nas fases iniciais, o câncer de rim é o terceiro tumor mais comum do trato geniturinário e apresenta maior incidência entre os homens. Entre os tumores urológicos, é o que apresenta a maior taxa de letalidade. No Brasil, a doença causou 38.618 óbitos entre 2016 e 2025, média de 10 óbitos por dia, segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde. A faixa etária mais afetada é a de 60 a 79 anos.

O cenário reforça a importância da conscientização sobre a doença. Lembrado nesta quinta-feira (18/6), o Dia Mundial do Câncer de Rim busca ampliar o conhecimento da população sobre um tumor que, na maioria das vezes, é descoberto de forma incidental durante exames de imagem realizados por outros motivos ou apenas em estágios mais avançados.

Segundo Roni de Carvalho Fernandes, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o câncer de rim é uma doença que frequentemente não causa sintomas em seus estágios iniciais, o que reforça a importância do acompanhamento médico e da investigação de alterações detectadas em exames de imagem.

“O diagnóstico precoce continua sendo nosso principal aliado, pois aumenta significativamente as chances de cura. Ao mesmo tempo, os avanços terapêuticos observados nos últimos anos têm permitido tratamentos mais precisos, menos invasivos e com resultados cada vez melhores para os pacientes”, afirma.

Sintomas que merecem atenção



Nos estágios iniciais, o câncer renal pode não causar manifestações clínicas. Quando presentes, os sinais mais comuns incluem:

Sangue na urina (hematúria)



Dor persistente na região lombar



Massa ou nódulo abdominal



Perda de peso sem causa aparente



Cansaço excessivo



Febre persistente



Anemia

Principais fatores de risco



Entre os fatores associados ao desenvolvimento do câncer de rim estão:

Tabagismo



Obesidade



Hipertensão arterial



Histórico familiar da doença



Doença renal crônica



Exposição prolongada a determinadas substâncias químicas

Algumas síndromes genéticas hereditárias

“Embora existam fatores genéticos envolvidos, muitos casos de câncer renal estão relacionados a condições potencialmente modificáveis. O tabagismo permanece como o principal fator de risco evitável para a doença, mas também observamos associação importante com obesidade e hipertensão arterial. Por isso, além do diagnóstico precoce, a prevenção passa por hábitos de vida saudáveis e pelo controle adequado dessas condições”, destaca a diretora de comunicação da SBU, Karin Anzolch.

Mais de 3,8 mil mortes por ano



No período de dez anos (2016 a 2025), o câncer renal foi responsável por 38.618 óbitos, o equivalente a mais de 3,8 mil mortes por ano, de acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. A maioria das mortes é registrada entre o sexo masculino (24.370), contra 14.248 entre o feminino, e a faixa etária com maior incidência é de 60 a 79 anos.

“Mais de 38 mil mortes em apenas uma década mostram que o câncer renal continua sendo um importante problema de saúde pública. Muitos desses pacientes chegam ao diagnóstico em fases mais avançadas da doença, quando as possibilidades terapêuticas são mais complexas. Precisamos ampliar a conscientização da população sobre a importância dos exames de rotina e da avaliação médica periódica, especialmente entre pessoas com fatores de risco”, afirma Karin.

Mais de 23 mil rins removidos



O tratamento do câncer de rim pode incluir nefrectomia parcial, quando apenas o tumor é removido com preservação do restante do órgão, ou nefrectomia total, indicada em casos mais avançados, com retirada completa do rim.

Dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) mostram que, entre 2016 e 2025, foram realizadas 23.174 nefrectomias totais e 13.188 parciais por câncer de rim. De janeiro a março deste ano, foram registrados 780 procedimentos totais e 530 parciais.

“Os números de nefrectomias refletem não apenas a frequência da doença, mas também a evolução do seu tratamento. Atualmente, sempre que possível, buscamos preservar o rim por meio de cirurgias parciais e técnicas minimamente invasivas, reduzindo impactos na função renal e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Isso reforça o valor do diagnóstico precoce, que amplia significativamente as possibilidades de tratamentos conservadores”, ressalta Karin.

Como é feito o diagnóstico?



O diagnóstico do câncer de rim geralmente ocorre a partir de exames de imagem realizados de rotina, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética.

Após a identificação de uma lesão suspeita, o médico avalia características como tamanho, localização e potencial de agressividade do tumor para definir a melhor conduta. Entre as opções de tratamento estão a vigilância ativa, cirurgia, crioterapia, terapias-alvo, imunoterapia e combinações entre diferentes modalidades terapêuticas.

“A tendência atual para a maioria dos casos são os tratamentos que preservam o rim. Como com o avanço dos exames de rotina temos progressivamente mais diagnósticos precoces, é possível cada vez mais realizarmos tratamentos que preservam o órgão. Neste contexto, as cirurgias de nefrectomia parcial são cada vez mais realizadas globalmente. E a via minimamente invasiva (laparoscópica ou robótica) é cada vez mais utilizada”, explica o coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da SBU, Fernando Korkes.

“Alternativamente, tratamentos ablativos podem ser realizados em casos selecionados. As cirurgias para remoção completa do rim são atualmente condutas de exceção, realizadas somente nos casos de diagnóstico mais tardio”, complementa.

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“Apesar de a cura ser mais difícil quando a doença se apresenta em estágios mais avançados, ela ainda é possível em casos selecionados com a realização de tratamento de sítios metastáticos, e nos últimos anos se conseguiu aumentar em muito a sobrevida dos pacientes com novos medicamentos que modulam a atuação do sistema imunológico sobre as metástases do câncer renal”, completa o supervisor da disciplina de câncer de rim da SBU, Gustavo Franco Carvalhal.