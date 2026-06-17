Dente do siso: por que temos e quando é necessário tirar?

O dente do siso, também conhecido como terceiro molar, é o último a nascer, surgindo quando uma pessoa tem entre 17 e 25 anos. O dente é um resquício de uma época em que a alimentação humana se baseava em alimentos duros, e causa problemas ao emergir em 65% da população mundial de até 20 anos, de acordo com pesquisas.

“O siso nasce depois dos outros dentes porque ele é o último da sequência de erupção dentária. Seu desenvolvimento é tardio porque ele ocupa a posição mais posterior da arcada”, explica Camile Pacheco, profissional da área de odontologia do AmorSaúde. De acordo com a dentista, a remoção não é recomendada em todos os casos. Porém, há situações em que ela é necessária.

Por que algumas pessoas não tem o siso?

Na época pré-histórica, quando os humanos comiam carne crua e outros alimentos rígidos, o dente do siso era útil para mastigar refeições de consistência dura. Localizado no final do maxilar, o siso triturava a comida antes da ingestão. No entanto, hoje ele pode ter perdido sua utilidade.

“Ao longo da evolução humana, houve uma redução do tamanho dos maxilares devido a mudanças na alimentação, que se tornou mais macia e processada”, afirma Camile.

“Com a diminuição do maxilar, muitas pessoas passaram a não ter espaço suficiente para o desenvolvimento dos terceiros molares e, em alguns casos, ocorre agenesia, ou seja, o dente simplesmente não se forma”, diz a dentista, esclarecendo a ausência do dente em algumas pessoas.

Camile afirma que, nos casos em que há a diminuição do maxilar sem o desaparecimento do siso, a pessoa pode enfrentar problemas como a inclusão dentária (quando o dente não consegue nascer) e o desalinhamento dos demais dentes, causado pela pressão exercida pelo siso.



Quando remover o siso?

“Nem todos precisam retirar o dente do siso. Existem casos em que o terceiro molar pode permanecer na boca sem causar problemas”, defende Camile. A dentista diz que, quando uma pessoa tem o maxilar grande o bastante para que o dente nasça, é possível mantê-lo.

No entanto, “o siso pode causar prejuízos quando não há espaço suficiente para sua erupção adequada ou quando ele permanece parcialmente erupcionado ou incluso”, afirma. De acordo com a dentista, os principais sinais de que o terceiro molar está causando complicações são:



- Processos inflamatórios ou infecciosos: a infecção na boca pode indicar que o siso não consegue nascer, estando parcialmente erupcionado ou incluso e ferindo a região

- Dor persistente: o incômodo no final da arcada dentária pode ser um sinal de que o siso está encontrando dificuldades para nascer e requer extração

- Inchaço: quando presente em um dos lados da boca, é necessário investigação. O sintoma pode indicar que o siso está incluso ou parcialmente erupcionado

- Desalinhamento dos dentes: se notar alterações no alinhamento dos dentes, é necessário procurar um dentista. O sinal pode indicar que o siso está pressionando os demais dentes

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“Os riscos de não se remover o siso nesses casos incluem a evolução da infecção local e a disseminação dessa infecção para outros espaços faciais”, alerta Camile. De acordo com ela, o exame com dentista é necessário para identificar se o nascimento do siso realmente é o problema. Porém, caso haja confirmação de que o dente está com dificuldades para nascer, a extração é o procedimento mais adequado.