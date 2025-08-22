O que são as bactérias bucais?

Poucos sabem, mas grande parte do corpo humano é constituída de microrganismos. A microbiota é um conjunto de microrganismos de um ecossistema, podendo ser bactérias, vírus, fungos, etc. Uma das mais conhecidas e mais comentadas é a intestinal, contudo, há muitas partes do corpo que possuem sua própria comunidade de bactérias. Uma delas, que também é extremamente importante e é a segunda maior e mais diversa do corpo humano: a da boca.

Bactérias na boca: amigas ou vilãs?

A microbiota oral é composta por uma grande diversidade de microrganismos, com mais de 700 espécies de bactérias conhecidas, que desempenham funções essenciais para a saúde bucal. Assim como em outras comunidades bacterianas do corpo, é fundamental manter o equilíbrio dessas bactérias, garantindo que as benéficas prevaleçam e evitando o crescimento das nocivas, responsáveis por doenças como a cárie. A condição ocorre quando essas bactérias, ao se alimentarem de resíduos alimentares e açúcares, produzem ácidos que danificam o esmalte dentário.



Um dos principais fatores que causam o desequilíbrio da microbiota oral é o acúmulo do biofilme dental, também conhecido como placa bacteriana. Quando esse biofilme não é controlado por meio de uma boa higiene bucal, principalmente quando se pula o uso do fio dental, cria-se um ambiente ideal para a proliferação de microrganismos patogênicos.

Equilíbrio da microbiota oral

A cirurgiã-dentista Bruna Bastos, especialista da GUM, esclarece algumas dúvidas sobre o tema. “Manter a microbiota oral em equilíbrio contribui para a saúde geral da boca e ajuda na regulação do pH, prevenindo o crescimento de bactérias prejudiciais”, explica a especialista.

Além disso, estudos já demonstraram a ligação direta entre a saúde bucal e outras funções do corpo. Inflamações na corrente sanguínea, nas artérias e níveis gerais de inflamação podem ocorrer quando essas bactérias ruins que tiveram origem na boca se espalham para outros locais do corpo.

Outro ponto importante é que cada pessoa possui uma microbiota única, com diferentes concentrações e tipos de bactérias. Esse perfil individual pode influenciar diretamente na predisposição a certos problemas, como a cárie. Algumas pessoas, por exemplo, possuem uma maior concentração de bactérias acidófilas e acidúricas, que prosperam em ambientes ácidos, o que aumenta o risco de desmineralização dos dentes e, consequentemente, de cárie.

Cuidados adequados

Apesar de sua má fama, as bactérias da microbiota bucal são extremamente importantes para a manutenção da saúde. Elas participam da digestão, ajudam a proteger a boca contra agentes externos e contribuem para a regulação do sistema imune local.

Por isso, é essencial higienizar os dentes corretamente, com produtos eficazes, mas que não sejam agressivos à microbiota. Dependendo da composição, alguns produtos podem eliminar as boas bactérias, comprometendo o equilíbrio.

“Apesar de cada pessoa possuir uma microbiota bucal única, a escovação adequada e o uso diário do fio dental são fundamentais para controlar as bactérias que podem prejudicar a saúde da boca. O controle da placa bacteriana é fundamental para a manutenção de uma boa saúde bucal e equilíbrio da microbiota", recomenda a doutora”, recomenda.