Beber vinho traz saúde? Entenda os efeitos no organismo

Enquanto o mercado mundial do vinho registrou retração no consumo, os brasileiros impulsionaram um crescimento histórico, colocando o país entre os poucos destaques positivos do setor em 2025. Dados divulgados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) apontam que o Brasil alcançou o maior volume de consumo de vinho de sua história, com 4,4 milhões de hectolitros consumidos em 2025, um crescimento de 41,9% em relação ao ano anterior.

O desempenho no consumo também foi acompanhado pela expansão da vitivinicultura nacional. Pelo quinto ano consecutivo, o país ampliou sua área de vinhedos, alcançando 91 mil hectares, avanço de 9,6% em comparação a 2024.

A nutróloga e professora da Afya Educação Médica Montes Claros, Juliana Couto Guimarães, comenta que, quando consumido com moderação, o vinho pode apresentar benefícios à saúde. “Isso se deve à presença de compostos bioativos, especialmente os polifenóis, que possuem ação antioxidante e auxiliam no combate aos radicais livres, moléculas relacionadas ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas.”

Juliana destaca que, para adultos saudáveis que optam por consumir vinho, a recomendação é que isso seja feito com moderação e, preferencialmente, durante as refeições. “É importante ressaltar que o consumo de vinho, assim como o de qualquer bebida alcoólica, não é recomendado para alguns grupos, incluindo gestantes, lactantes, crianças, adolescentes, pessoas com doenças hepáticas, histórico de dependência alcoólica ou que utilizam medicamentos com potencial de interação com o álcool”, complementa a especialista.

Benefícios cardiovasculares

O aumento do interesse dos brasileiros pelo vinho acompanha uma série de estudos científicos que investigam os efeitos da bebida sobre a saúde cardiovascular. Uma pesquisa apresentada em março de 2026 no American College of Cardiology (ACC) mostrou que o consumo moderado de vinho esteve associado a uma redução de 21% no risco de morte por doenças cardiovasculares quando comparado ao de pessoas que não bebiam ou consumiam álcool apenas ocasionalmente.

Juliana informa que essa relação pode ser observada em populações com padrões alimentares semelhantes aos da chamada dieta mediterrânea. Nesses grupos, o consumo moderado de vinho durante as refeições está inserido em um estilo de vida que também inclui uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, azeite de oliva e peixes, além da prática regular de atividade física.

“Os compostos presentes no vinho podem contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos, reduzir a oxidação do colesterol LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim, e favorecer a função cardiovascular. Além disso, o consumo moderado em contextos sociais, associado a momentos de lazer e convivência, também pode estar relacionado à sensação de bem-estar e à qualidade de vida.”

Entre esses compostos, destaca-se o resveratrol, encontrado principalmente na casca das uvas tintas. De acordo com a médica, essas substâncias podem contribuir para a redução de processos inflamatórios e para a proteção do sistema cardiovascular.

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No entanto, ela ressalta que esses possíveis benefícios são observados dentro de um contexto de hábitos de vida saudáveis e não significam que o vinho deva ser utilizado como tratamento ou estratégia isolada de prevenção.