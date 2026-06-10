Nariz entupido: quando o sintoma pode ser um sinal de algo mais grave

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A congestão nasal é um incômodo comum, geralmente associado a gripes e resfriados passageiros. No entanto, quando o nariz entupido persiste por mais de uma semana ou vem acompanhado de outros sintomas, pode ser um alerta do corpo para problemas que exigem uma avaliação médica mais cuidadosa.

Ignorar esses sinais pode atrasar o diagnóstico de condições que, embora tratáveis, afetam significativamente a qualidade de vida. A dificuldade para respirar interfere no sono, na concentração e até mesmo no paladar, tornando fundamental saber diferenciar um sintoma banal de um indicativo de maior gravidade.

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Quando procurar um médico

A atenção deve ser redobrada se a congestão nasal não melhorar com tratamentos caseiros ou descongestionantes comuns. Certos sintomas, quando combinados com o nariz entupido, funcionam como uma bandeira vermelha para buscar ajuda profissional. Fique atento a estes sinais:

Duração prolongada: se o entupimento nasal persistir por mais de 10 dias sem qualquer sinal de melhora, é hora de investigar a causa. Condições como rinite alérgica ou sinusite crônica podem estar por trás do problema.

Febre alta: temperatura igual ou superior a 39°C, especialmente se persistir por mais de três dias, pode indicar uma infecção bacteriana, como uma sinusite aguda, que geralmente necessita de tratamento com antibióticos.

Dor facial intensa: uma sensação de pressão ou dor forte na região dos seios da face (testa, maçãs do rosto e ao redor dos olhos) é um sintoma clássico de sinusite. A dor pode piorar ao inclinar a cabeça para frente.

Secreção colorida: muco de cor amarelada ou esverdeada, especialmente se for espesso e contínuo, também sugere uma infecção bacteriana em andamento nos seios nasais.

Sintomas unilaterais: quando o entupimento, a dor e a secreção se concentram em apenas um lado do nariz, a avaliação médica se torna ainda mais importante para descartar desvio de septo ou a presença de pólipos nasais.

É importante notar que a grande maioria dos casos de sinusite aguda é causada por vírus e melhora sem a necessidade de antibióticos. Por isso, a avaliação médica é crucial para determinar a origem da infecção e evitar o uso desnecessário de medicamentos.

Além da sinusite, o nariz entupido de forma persistente pode estar relacionado a alergias respiratórias não diagnosticadas, que reagem a ácaros, poeira ou pólen. Outra possibilidade é a presença de pólipos nasais, que são crescimentos benignos na mucosa nasal que obstruem a passagem de ar e precisam ser removidos.

A avaliação médica é essencial para identificar a causa exata e iniciar o tratamento adequado, que pode variar desde o uso de anti-histamínicos e sprays nasais de corticosteroides até, em casos mais específicos, procedimentos cirúrgicos para corrigir problemas estruturais. É fundamental evitar a automedicação, especialmente com antibióticos, já que a maioria dos quadros é viral.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.