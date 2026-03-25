Sinusite: entenda os perigos de não tratar a inflamação dos seios da face

A sinusite faz parte do cotidiano de muitas pessoas, mas ainda costuma ser subestimada. Quando a inflamação dos seios da face não recebe a atenção adequada, o problema pode se arrastar por semanas, meses ou até anos, trazendo impacto direto na respiração, no sono e na rotina. Em situações menos comuns, a falta de tratamento adequado abre caminho para infecções mais graves, que exigem acompanhamento urgente.

Especialistas em otorrinolaringologia explicam que compreender o que é a sinusite, reconhecer os primeiros sinais e buscar ajuda médica na hora certa são medidas centrais para evitar complicações. O tema ganha relevância em um cenário em que a automedicação, especialmente com descongestionantes nasais e antibióticos, ainda é frequente e pode mascarar sintomas importantes.

O que é sinusite e como ela começa?

A sinusite, também chamada de rinossinusite, é a inflamação da mucosa que reveste os seios da face, cavidades cheias de ar localizadas ao redor do nariz, maçãs do rosto e testa. Essa inflamação pode ser desencadeada por vírus, bactérias, fungos, alergias respiratórias ou irritantes do ambiente, como poluição, cigarro e mudanças bruscas de temperatura.

Entre as causas mais comuns estão resfriados e gripes mal resolvidos, rinite alérgica sem controle, desvio de septo, pólipos nasais e infecções dentárias na arcada superior. Em geral, o quadro começa com entupimento nasal persistente, sensação de pressão no rosto e secreção espessa, que pode ser esverdeada ou amarelada. Dor de cabeça, redução do olfato e sensação de peso na testa ou ao redor dos olhos também costumam aparecer.

Nos primeiros dias, muitos confundem a sinusite com um simples resfriado. A diferença é que, na sinusite, os sintomas respiratórios podem durar mais de 10 dias, com piora da dor facial e da secreção, o que indica inflamação mais intensa dos seios da face e, em muitos casos, necessidade de avaliação médica.

Dor no rosto, secreção persistente e mais de 10 dias sem melhora? Pode ser sinusite e merece atenção médica – depositphotos.com / imagepointfr

O que pode acontecer quando a sinusite não é tratada?

Quando a sinusite aguda não recebe tratamento adequado ou é tratada de forma incompleta, há risco de evolução para sinusite crônica, caracterizada por sintomas que persistem por 12 semanas ou mais. Nesse cenário, a mucosa dos seios da face fica constantemente inflamada, o que favorece infecções repetidas e desconforto contínuo.

A inflamação prolongada pode provocar alterações estruturais, como formação de pólipos nasais, espessamento da mucosa e piora de desvios de septo já existentes. Isso dificulta ainda mais a drenagem das secreções, criando um ciclo em que a pessoa apresenta nariz entupido quase todo o tempo, secreção frequente, tosse noturna e fadiga, com impacto na produtividade e no sono.

Além do quadro crônico, a sinusite não tratada adequadamente pode se tornar um ponto de partida para infecções em áreas vizinhas. A proximidade dos seios da face com olhos, ossos da face e cérebro explica por que, em situações específicas, a infecção pode se espalhar, especialmente quando há agente bacteriano agressivo, sistema imunológico comprometido ou demora significativa na procura por assistência.

Quais são as complicações mais graves da sinusite?

As complicações graves da sinusite são menos comuns, mas estão bem documentadas na prática clínica. Elas costumam ocorrer quando a inflamação e a infecção ultrapassam os limites dos seios da face. Entre as principais complicações relatadas por especialistas estão:

Infecções ao redor dos olhos (celulite orbitária ou abscesso orbitário), com inchaço importante das pálpebras e dificuldade para movimentar o olho;

(celulite orbitária ou abscesso orbitário), com inchaço importante das pálpebras e dificuldade para movimentar o olho; Abscessos intracranianos , que são coleções de pus no interior do crânio;

, que são coleções de pus no interior do crânio; Meningite , inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal;

, inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal; Osteomielite dos ossos da face ou da testa, infecção óssea decorrente da propagação da sinusite;

dos ossos da face ou da testa, infecção óssea decorrente da propagação da sinusite; Formação de trombose em veias da região cerebral, principalmente em casos mais graves e raros.

Essas complicações costumam surgir em quadros intensos, com febre alta, dor muito forte, mal-estar acentuado e sinais neurológicos ou oculares. São situações que exigem avaliação de urgência, internação e, muitas vezes, tratamento com antibióticos intravenosos e eventual abordagem cirúrgica para drenagem de secreções ou abscessos.

Automedicação pode mascarar sintomas: entender a sinusite é o primeiro passo para tratar corretamente – depositphotos.com / imagepointfr

Como identificar sinais de alerta na sinusite?

Reconhecer sinais de alerta é fundamental para evitar que uma sinusite aparentemente simples evolua para um quadro mais grave. Profissionais de saúde orientam que a pessoa busque atendimento médico imediato quando, em um quadro de sinusite ou suspeita de infecção dos seios da face, aparecem sintomas como:

Febre alta persistente, principalmente acima de 38,5°C, que não melhora com medidas habituais;

Inchaço ao redor dos olhos, vermelhidão intensa na região das pálpebras ou dificuldade para abrir os olhos;

Dor de cabeça muito intensa, diferente do habitual, associada a rigidez na nuca ou confusão mental;

Visão dupla, perda repentina de visão ou dor ao movimentar os olhos;

Vômitos repetidos, sonolência excessiva ou dificuldade para acordar a pessoa;

Secreção nasal com sangue em grande quantidade ou saída de secreção purulenta em apenas um lado do nariz com piora rápida.

Além dos sinais de gravidade, recomenda-se buscar avaliação médica quando os sintomas de sinusite duram mais de 10 dias sem melhora, pioram após um período de aparente melhora ou se repetem várias vezes ao ano. Nesses casos, há necessidade de investigar causas associadas, como alergias, desvios anatômicos e doenças que afetam o sistema imunológico.

Como é feito o tratamento e a prevenção da sinusite não tratada?

O tratamento da sinusite varia conforme a causa, a gravidade e o tempo de evolução do quadro. Em geral, o manejo pode incluir:

Lavagem nasal com soro fisiológico, que ajuda a fluidificar e eliminar secreções; Medicamentos para alívio dos sintomas, como analgésicos e anti-inflamatórios prescritos por profissional de saúde; Corticosteroides nasais, recomendados em muitos casos de rinossinusite associada à alergia ou inflamação persistente; Antibióticos, quando há suspeita de infecção bacteriana, sempre com prescrição e tempo de uso adequados; Cirurgia endoscópica nasal, indicada em situações específicas, como sinusite crônica com pólipos, obstruções anatômicas importantes ou complicações.

Na prevenção, medidas simples fazem diferença: controle de rinite alérgica, hidratação adequada, evitar cigarro e ambientes muito poluídos, manter vacinação em dia e tratar rapidamente resfriados prolongados ou repetitivos. Em crianças, a observação de respiração pela boca, ronco frequente e infecções de repetição pode ajudar a identificar precocemente alterações nasais e dos seios da face.

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Ao destacar riscos e possíveis complicações da sinusite não tratada, profissionais reforçam que o objetivo não é gerar medo, mas incentivar a atenção aos sintomas e à busca por orientação qualificada. A avaliação individualizada permite definir o melhor tratamento e reduzir a chance de que uma inflamação localizada se transforme em um problema maior para a saúde geral.