Hiperosmia: quando o olfato aguçado demais impacta na qualidade de vida
Condição faz com que algumas pessoas percebam cheiros com intensidade acima do normal — e isso pode causar desconforto, enjoos e até crises de ansiedade
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Algumas pessoas conseguem perceber aromas que passam despercebidos para quase todos. O cheiro do café recém passado, de um perfume no elevador ou de produtos de limpeza. Quando essa sensibilidade olfativa aumentada começa a parecer mais intensa que o habitual e causar desconforto, ela recebe o nome dehiperosmia.
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“Quando o olfato fica mais sensível do que o habitual, situações simples podem se tornar desconfortáveis. O paciente pode começar a evitar ambientes, alimentos ou atividades por causa dos odores, e isso passa a interferir diretamente na qualidade de vida”, explica o otorrinolaringologista Alexandre Kumagai.
O olfato vai muito além de sentir cheiros
O sistema olfatório possui forte conexão com áreas cerebrais relacionadas à memória, emoções e respostas comportamentais. Por isso, alterações olfativas podem ter repercussões físicas e emocionais.
A hiperosmia pode estar associada a diferentes situações clínicas, entre elas:
• enxaqueca, especialmente durante crises ou períodos de sensibilidade aumentada
• alterações hormonais, incluindo gestação
• uso de alguns medicamentos
• doenças neurológicas específicas
• quadros inflamatórios das vias aéreas superiores
• fatores emocionais e estados de hipervigilância sensorial
“O desconforto provocado pelos odores é real. Em algumas pessoas, a exposição a determinados cheiros pode desencadear náusea, cefaleia, mal-estar e até sensação subjetiva de dificuldade respiratória durante episódios de maior ansiedade”, destaca o especialista.
Quando o cheiro se transforma em um gatilho
O impacto da hiperosmia não é apenas físico, mas pode afetar a qualidade de vida das pessoas, que com o tempo, podem passam a antecipar situações desconfortáveis e evitar locais como restaurantes, transporte público, consultórios, academias, elevadores ou ambientes com perfumes intensos e produtos aromatizados.
Esse comportamento pode gerar limitação social e aumentar o estresse relacionado aos sintomas.
“Nem sempre o paciente percebe que o olfato está influenciando sua rotina. Muitas vezes ele tenta se adaptar sozinho, mas quando existe prejuízo alimentar, social ou emocional, é importante investigar”, comenta o médico.
Sinais de alerta: quando procurar avaliação
Vale buscar avaliação médica quando a sensibilidade a cheiros:
- surge de forma súbita
- vem acompanhada de dor de cabeça frequente
- causa náuseas ou vômitos
- interfere na alimentação
- provoca ansiedade importante
- está associada a alterações do paladar
- ocorre junto com obstrução nasal ou sintomas nasossinusais
- persiste por semanas ou meses
- altera a rotina ou a qualidade de vida
O que pode ajudar?
O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, o controle da condição de base reduz a hipersensibilidade olfativa. Situações relacionadas à enxaqueca podem exigir acompanhamento neurológico. Quando há repercussão emocional importante, suporte psicológico também pode ser útil.
Algumas medidas práticas podem ajudar, como:
• reduzir exposição a odores desencadeadores quando possível
• manter ambientes ventilados
• preferir produtos com menor carga de fragrância
• registrar situações associadas aos sintomas
• procurar avaliação médica especializada
• cuidar do sono, estresse e saúde emocional
A hiperosmia pode parecer apenas uma característica individual, mas quando passa a gerar desconforto persistente, náuseas ou limitação da rotina, merece investigação. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina.
“Perceber cheiros de forma mais intensa não é exagero nem ‘frescura’. Quando existe impacto na vida diária, o sintoma precisa ser avaliado”, explica o especialista.
O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, controlar a condição de base já reduz a hipersensibilidade. Quando há relação com enxaqueca, por exemplo, o acompanhamento neurológico pode ser essencial. Se houver componente emocional importante, apoio psicológico também pode fazer diferença.
Entre as estratégias que podem ajudar estão:
- evitar exposição a cheiros desencadeadores sempre que possível
- manter ambientes ventilados
- preferir produtos sem fragrância forte
- anotar situações em que os sintomas aparecem
- buscar avaliação com otorrinolaringologista, neurologista ou clínico
- cuidar da saúde emocional, sono e estresse
A hiperosmia pode parecer um detalhe, mas quando passa a gerar enjoo, desconforto e medo de cheiros comuns, deixa de ser apenas uma característica sensorial. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina.
“Perceber cheiros de forma mais intensa não é frescura nem exagero. É um sintoma que merece investigação, principalmente quando começa a limitar a vida da pessoa”, esclarece o médico.
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