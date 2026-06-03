Hiperosmia: quando o olfato aguçado demais impacta na qualidade de vida

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Algumas pessoas conseguem perceber aromas que passam despercebidos para quase todos. O cheiro do café recém passado, de um perfume no elevador ou de produtos de limpeza. Quando essa sensibilidade olfativa aumentada começa a parecer mais intensa que o habitual e causar desconforto, ela recebe o nome dehiperosmia.

Apesar de muitas vezes ser vista como uma habilidade ou vantagem, a condição nem sempre é positiva. Em alguns casos, a exposição a determinados odores pode provocar náuseas, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, desconforto importante e limitação das atividades do dia a dia.

“Quando o olfato fica mais sensível do que o habitual, situações simples podem se tornar desconfortáveis. O paciente pode começar a evitar ambientes, alimentos ou atividades por causa dos odores, e isso passa a interferir diretamente na qualidade de vida”, explica o otorrinolaringologista Alexandre Kumagai.

O olfato vai muito além de sentir cheiros

O sistema olfatório possui forte conexão com áreas cerebrais relacionadas à memória, emoções e respostas comportamentais. Por isso, alterações olfativas podem repercussões físicas e emocionais.

A hiperosmia pode estar associada a diferentes situações clínicas, entre elas:

• enxaqueca, especialmente durante crises ou períodos de sensibilidade aumentada

• alterações hormonais, incluindo gestação

• uso de alguns medicamentos

• doenças neurológicas específicas

• quadros inflamatórios das vias aéreas superiores

• fatores emocionais e estados de hipervigilância sensorial

“O desconforto provocado pelos odores é real. Em algumas pessoas, a exposição a determinados cheiros pode desencadear náusea, cefaleia, mal-estar e até sensação subjetiva de dificuldade respiratória durante episódios de maior ansiedade”, destaca o especialista.

Quando o cheiro se transforma em um gatilho

O impacto da hiperosmia não é apenas físico, mas pode afetar a qualidade de vida das pessoas, que com o tempo, podem passam a antecipar situações desconfortáveis e evitar locais como restaurantes, transporte público, consultórios, academias, elevadores ou ambientes com perfumes intensos e produtos aromatizados.

Esse comportamento pode gerar limitação social e aumentar o estresse relacionado aos sintomas.

“Nem sempre o paciente percebe que o olfato está influenciando sua rotina. Muitas vezes ele tenta se adaptar sozinho, mas quando existe prejuízo alimentar, social ou emocional, é importante investigar”, comenta o médico.

Sinais de alerta: quando procurar avaliação

Vale buscar avaliação médica quando a sensibilidade a cheiros:

surge de forma súbita

vem acompanhada de dor de cabeça frequente

causa náuseas ou vômitos

interfere na alimentação

provoca ansiedade importante

está associada a alterações do paladar

ocorre junto com obstrução nasal ou sintomas nasossinusais

persiste por semanas ou meses

altera a rotina ou a qualidade de vida

O que pode ajudar?

O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, o controle da condição de base reduz a hipersensibilidade olfativa. Situações relacionadas à enxaqueca podem exigir acompanhamento neurológico. Quando há repercussão emocional importante, suporte psicológico também pode ser útil.

Algumas medidas práticas podem ajudar, como:

• reduzir exposição a odores desencadeadores quando possível

• manter ambientes ventilados

• preferir produtos com menor carga de fragrância

• registrar situações associadas aos sintomas

• procurar avaliação médica especializada

• cuidar do sono, estresse e saúde emocional

A hiperosmia pode parecer apenas uma característica individual, mas quando passa a gerar desconforto persistente, náuseas ou limitação da rotina, merece investigação. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina.

“Perceber cheiros de forma mais intensa não é exagero nem ‘frescura’. Quando existe impacto na vida diária, o sintoma precisa ser avaliado”, explica o especialista.

O tratamento depende da causa identificada. Em alguns casos, controlar a condição de base já reduz a hipersensibilidade. Quando há relação com enxaqueca, por exemplo, o acompanhamento neurológico pode ser essencial. Se houver componente emocional importante, apoio psicológico também pode fazer diferença.

Entre as estratégias que podem ajudar estão:

evitar exposição a cheiros desencadeadores sempre que possível

manter ambientes ventilados

preferir produtos sem fragrância forte

anotar situações em que os sintomas aparecem

buscar avaliação com otorrinolaringologista, neurologista ou clínico

cuidar da saúde emocional, sono e estresse

A hiperosmia pode parecer um detalhe, mas quando passa a gerar enjoo, desconforto e medo de cheiros comuns, deixa de ser apenas uma característica sensorial. Entender o problema é o primeiro passo para buscar alívio e evitar que a sensibilidade excessiva comprometa a rotina.

“Perceber cheiros de forma mais intensa não é frescura nem exagero. É um sintoma que merece investigação, principalmente quando começa a limitar a vida da pessoa”, esclarece o médico.

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