Belo Horizonte recebe congresso de ginecologia até este sábado (30/5)

A partir desta quarta-feira (27/5), será realizado, em Belo Horizonte, o 63º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (CBGO 2026). O evento envolve ciência e interação e conta com cerca de 235 atividades científicas, 341 palestrantes e um público esperado de 3.300 pessoas.

“Estamos prontos para encontrar os colegas em Belo Horizonte e debater ciência com base em evidência, aprimorar a prática clínico-cirúrgica e obstétrica”, afirma Maria Celeste Osório Wender, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).



“Uma das novidades para o CBGO 2026 é a parceria com a Sociedade de Cirurgia Robótica (SRS), para debater, entre outros assuntos, as inovações em telecirurgia”, diz Agnaldo Lopes da Silva Filho, diretor científico da Febrasgo.

Os cursos Hands-on – totalmente práticos - estão garantidos, incluindo as especialidades de sexologia, urgências obstétricas, patologia do trato genital inferior, endoscopia ginecológica e uroginecologia.

Os fóruns de Residência Médica e de Defesa e Valorização Profissional e as sessões conjuntas com as sociedades correlatas também fazem parte da programação. Já o Febraquiz contempla atividades para residentes e estudantes. Entre as atividades inéditas, haverá uma arena, comandada pelo pelo professor Jorge Leão, sobre USG em GO.

Nesta edição, acontecerá também o GO Experience — 1º Congresso da CN Ligas Febrasgo. “Agendado para dois dias, a proposta é uma programação focada nos acadêmicos de medicina, especialmente aqueles das Ligas Acadêmicas. Haverá aulas teóricas, com participação ativa dos acadêmicos, além de atividades Hands-on, inserção de DIU e técnicas cirúrgicas”, destaca Agnaldo, que coordena a atividade ao lado do secretário da CNE de Urgências Obstétricas Alexandre Nozaki.

A grade científica inclui as palestras:





“Gestação de alto risco: o que o obstetra precisa saber”





“Como orientar na escolha do contraceptivo hormonal com ou sem estrogênios?”

com ou sem estrogênios?”

“Papel do ginecologista geral na abordagem inicial de massas pélvicas”



“Nova era do rastreamento do câncer do colo do útero : DNA-HPV, autocoleta”

: DNA-HPV, autocoleta”

“Frouxidão vaginal: o que é, como tratar e qual deve ser abordagem”



“Por que o anel vaginal é tão pouco utilizado?”



“Silencioso e agressivo, câncer de ovário ainda é descoberto tarde na maioria dos casos”

ainda é descoberto tarde na maioria dos casos”

“Rastreamento do câncer de mama”



O congresso contará com a participação de especialistas estrangeiros, tais como Frank Louwen, presidente da FIGO (Alemanha), Mila Pontremoli Salcedo (Estados Unidos), Diogo Ayres De Campos (Portugal), Rossella Nappi (Itália), Gian Carlo Di Renzo (Itália), Marvin Chicurrane (Moçambique), Mário Bundo (Angola), Elisa Santos Lopes (Cabo Verde), Elizio Jr Baldé Ferreira (Guiné-Bissau), Nelson Bandeira (São Tomé e Príncipe).



Serviço

63º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia

Data: de 27/5 (quarta-feira) a 30/5 (sábado)

Local: Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785 - Centro, Belo Horizonte

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