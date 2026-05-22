BH terá campanha gratuita de rastreamento de glaucoma neste sábado
Ação oferece uma sequência completa de exames oftalmológicos sem custo para a população, incluindo exames como acuidade visual, paquimetria e anamnese
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A campanha Maio Verde é dedicada à conscientização sobre o glaucoma, uma doença crônica e progressiva, considerada a maior causa de cegueira irreversível no mundo. O alerta ganha mais força nesta terça-feira (26/5), Dia Nacional de Combate ao Glaucoma.
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Inicialmente, a doença compromete a visão periférica, e evolui sem dor e sem sintomas perceptíveis até estágios avançados, o que dificulta a percepção dos sintomas pelo próprio paciente. Por isso, o diagnóstico precoce é o único caminho para evitar a perda irreversível da visão. O tratamento, quando iniciado precocemente, pode estabilizar a doença e preservar a qualidade de vida.
Pensando nisso, a Rede Oftalmo promove, neste sábado (23/5), sua primeira campanha gratuita de rastreamento do glaucoma em Belo Horizonte. A ação prevê o atendimento de 70 pacientes e oferece uma sequência completa de exames oftalmológicos sem custo: acuidade visual, paquimetria e anamnese, seguidos de campo visual, tomografia de coerência óptica (OCT) e retinografia.
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O atendimento envolve acadêmicos de medicina, residentes e fellows sob supervisão clínica, além de ações educativas presenciais que incluem uma experiência sensorial voltada à compreensão de como a doença afeta a visão periférica.
Serviço
Campanha de rastreamento do Glaucoma
Dia: sábado, 22 de maio
Local: Rua dos Goitacazes, 1777, Barro Preto, Belo Horizonte
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Informações: telefone (31) 2532-5900