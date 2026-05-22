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Chocolate com leite de jumenta: alívio da TPM e das cólicas menstruais

Estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco propõe alimento funcional voltado à saúde da mulher

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22/05/2026 08:14 - atualizado em 22/05/2026 12:58

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O leite de jumenta passou a despertar o interesse científico por seus potenciais benefícios ao bem-estar feminino
O leite de jumenta passou a despertar o interesse científico por seus potenciais benefícios ao bem-estar feminino crédito: Larissa Vieira

Com propriedades anti-inflamatórias e alta concentração de lisozima, o leite de jumenta vem sendo estudado como alternativa funcional promissora para a saúde da mulher. Já utilizado em algumas UTIs neonatais devido à sua alta digestibilidade e composição semelhante à do leite humano, o leite de jumenta passou a despertar também o interesse científico por seus potenciais benefícios no bem-estar feminino.

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Pesquisas coordenadas pelo professor e pesquisador Gustavo Ferrer Carneiro, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, investigam sua composição nutricional e imunológica, com foco no alívio de sintomas da Tensão Pré-Menstrual (TPM) e das cólicas menstruais.

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Entre os diferenciais do leite de jumenta está a elevada concentração de lisozima, uma enzima com ação antimicrobiana e anti-inflamatória. Enquanto o leite de vaca possui níveis reduzidos dessa substância, o leite de jumenta pode conter entre 1,0 e 3,7 gramas por litros. 

Segundo o pesquisador, estudos desenvolvidos pelo grupo indicam que o consumo desse leite pode contribuir para a redução de processos inflamatórios no organismo. Entre os efeitos observados estão a diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias, além da redução dos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse.

“A combinação desses fatores pode ajudar a aliviar dores das cólicas menstruais e sintomas da TPM, como irritabilidade e desconforto”, explica Gustavo Carneiro. 

Outro aspecto relevante é a presença equilibrada de ômega-3 e ômega-6, ácidos graxos essenciais que auxiliam na modulação da inflamação. Essa combinação pode contribuir para a redução dos níveis de prostaglandinas - substâncias responsáveis pelas contrações uterinas intensas durante a menstruação, que causam dor (dismenorreia).

Assim, o consumo pode ajudar a diminuir tanto a intensidade quanto a duração das cólicas, além de melhorar sintomas da TPM.A pesquisa também propõe uma forma inovadora de consumo: o chocolate amargo produzido com leite de jumenta.

Além dos compostos bioativos do leite, o chocolate com alto teor de cacau estimula a liberação de serotonina, neurotransmissor associado à sensação de prazer e melhora do humor.A proposta é combinar os efeitos anti-inflamatórios da lisozima, o equilíbrio entre ômega-3 e ômega-6 e os benefícios do cacau, criando um alimento funcional voltado especialmente para o público feminino.

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Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que os estudos ainda estão em desenvolvimento e que o produto deve ser entendido como um aliado complementar à saúde e à qualidade de vida das mulheres.

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