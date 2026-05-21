Congresso debate redução de danos como estratégia de saúde pública

A Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos (SBRed) realiza, entre 4 e 6 de junho, seu primeiro congresso científico voltado à discussão de estratégias de redução de danos na saúde pública. O encontro será sediado em Santos (SP).

O evento, promovido em parceria com o Conselho Federal de Biomedicina, reunirá pesquisadores, profissionais da saúde e especialistas nacionais e internacionais para debater temas que impactam diretamente a população brasileira, como HIV, dependência química, consumo de álcool, tabaco e nicotina, além dos efeitos dos alimentos ultraprocessados na saúde.



A proposta do encontro é ampliar o debate sobre abordagens voltadas à diminuição de riscos físicos, sociais e econômicos associados a comportamentos de risco e ao uso de substâncias, tema que vem ganhando espaço nas discussões globais sobre saúde pública.



Segundo o cirurgião oncológico Edgard Mesquita, membro titular da SBRed, a redução de danos precisa ser compreendida como uma estratégia moderna e baseada em evidências científicas. “Essas agendas compartilham o desafio de demandar respostas mais integradas, modernas e eficazes em políticas públicas de saúde. O congresso marca um novo momento no debate científico brasileiro sobre redução de danos”, afirma.



A redução de danos é definida como um conjunto de estratégias que busca minimizar impactos relacionados a determinados comportamentos, mesmo quando não há interrupção total desses hábitos. “Em um mundo utópico, ninguém usaria substâncias ilícitas, consumiria alimentos ultraprocessados ou seria sedentário. A redução de danos reconhece a realidade do comportamento humano e busca oferecer ferramentas para diminuir riscos e melhorar a qualidade de vida”, explica Edgard.



Programação



A programação será aberta no dia 4 de junho com a palestra “Biomedicina no Século XXI: da Ciência de Base às Terapias Avançadas”, ministrada pelo professor Marcelo Marcos Morales, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).



Entre os destaques do congresso está a palestra “HIV: Um grande exemplo na estratégia de redução de danos”, apresentada pela professora Catalina Riera Costa, docente convidada da Faculdade de Saúde Pública da USP e cirurgiã-dentista do Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS do Estado de São Paulo.



Serviço

Primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia para Redução de Danos

Data: 4 a 6 de junho

Horário: 8h às 18h

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Programação completa e inscrições: site da SBRed: https://sbred.com.br/agenda-do-congresso/