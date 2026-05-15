Erros que acabam com sua coluna (e você nem percebe)

Pode não ser tão fácil de perceber, mas pequenos hábitos repetidos ao longo do dia têm impacto direto na saúde da coluna. Aquela dor no fim da tarde, o desconforto ao acordar ou a tensão constante no pescoço podem ser sinais de que algo não vai bem — e, muitas vezes, a causa está em atitudes aparentemente inofensivas.

Segundo o ortopedista Sérgio Costa, o problema é que esses comportamentos se tornam automáticos e passam despercebidos. “A maioria das pessoas só dá atenção à coluna quando a dor aparece, mas o desgaste começa muito antes, com hábitos cotidianos inadequados”, explica.

Um dos erros mais comuns é passar horas sentado sem pausas. Seja no trabalho ou em casa, a posição prolongada sobrecarrega a região lombar e prejudica a circulação. “O ideal é levantar a cada 40 ou 50 minutos, nem que seja por poucos minutos, para alongar e mudar a posição do corpo”, orienta o especialista.

Outro vilão é o uso excessivo do celular com a cabeça inclinada para baixo. Essa postura aumenta significativamente a pressão sobre a coluna cervical. “Quando inclinamos a cabeça, o peso que a coluna precisa sustentar pode chegar a ser até cinco vezes maior. Isso gera desgaste precoce e dor”, alerta.

Na hora de dormir, muita gente também comete erros sem perceber. Um colchão inadequado ou travesseiros muito altos (ou baixos demais) podem comprometer o alinhamento da coluna durante a noite. “Dormir bem não é só questão de conforto, mas de saúde. A coluna precisa estar alinhada para realmente descansar”, diz Sergio Costa.

Ignorar dores frequentes é outro comportamento arriscado. Aquela dorzinha persistente pode ser um sinal de inflamação ou sobrecarga. “A dor é um aviso do corpo. Quando ela se torna constante, é fundamental investigar a causa antes que o problema evolua”, afirma.

E pegar peso de forma errada continua sendo um dos principais fatores de lesões. Curvar a coluna ao levantar objetos, por exemplo, pode causar desde distensões musculares até problemas mais graves. “O correto é flexionar os joelhos e manter a coluna ereta, usando a força das pernas”, orienta o ortopedista.

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A boa notícia é que pequenas mudanças na rotina podem fazer uma grande diferença. Ajustar a postura, fazer pausas ao longo do dia e prestar atenção aos sinais do corpo são atitudes simples que ajudam a preservar a saúde da coluna — e evitam dores que podem comprometer a qualidade de vida.