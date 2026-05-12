Assine
overlay
Início Bem viver
ESTUDOS COMPORTAMENTAIS

Pessoas com intuição forte pertencem a estes 5 signos: a ciência explica

O 'sexto sentido' é uma sensibilidade que permite ler o ambiente e antecipar o futuro; descubra como o radar de cada um funciona na prática

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
12/05/2026 11:44

compartilhe

SIGA
×
Pessoas com intuição forte pertencem a estes 5 signos: a ciência explica
Estudos comportamentais indicam que o pressentimento é a habilidade do cérebro de identificar padrões em alta velocidade crédito: Tupi

A capacidade de antecipar problemas ou sentir o que vai acontecer não tem relação com mágica. Para a psicologia e a astrologia, ter uma intuição forte é o resultado de um processamento rápido de informações e de uma sensibilidade aguçada, que permite ler o ambiente antes que os fatos se tornem óbvios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Estudos comportamentais indicam que o pressentimento é a habilidade do cérebro de identificar padrões em alta velocidade. Algumas pessoas possuem canais sensoriais mais abertos, que registram de forma subconsciente mudanças sutis em tons de voz, temperatura ou microexpressões faciais.

Essa percepção periférica gera a sensação de "já saber" o que iria acontecer. O prêmio Nobel e psicólogo cognitivo Herbert Simon definia a intuição simplesmente como "reconhecimento". Segundo sua teoria, a mente acessa experiências guardadas no inconsciente de forma tão rápida que dispara um alerta físico, ou instinto, antes mesmo do processamento racional.

Os signos com a intuição mais forte

Leia Mais

No zodíaco, alguns grupos se destacam por essa leitura profunda da realidade. Eles usam desde a empatia emocional até a análise lógica para chegar a conclusões certeiras sobre pessoas e situações.

Os signos com a intuição mais aguçada

Entenda como a percepção de cada um se manifesta

Peixes: conexão emocional

A profunda conexão emocional permite antecipar mudanças de humor e eventos antes que ocorram de fato.

Escorpião: radar infalível

Capacidade de ler o que não é dito, transformando o instinto em um radar para intenções ocultas.

Câncer: pressentimentos físicos

A sensibilidade guia e protege através de pressentimentos físicos que se mostram muito reais.

Virgem: análise ultrarrápida

Intuição oriunda da análise ultrarrápida de detalhes que a maioria das pessoas ignora.

Aquário: visão de futuro

A visão periférica e o foco no futuro possibilitam antecipar tendências e movimentos sociais.

No dia a dia, essa característica se manifesta como uma voz interna que orienta a evitar um lugar ou a não confiar em alguém. Qualquer pessoa pode treinar sua percepção para aumentar a assertividade dos instintos, aprendendo a validar os sinais que o próprio corpo envia.

Em sua obra "Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos", o psicólogo e astrólogo Stephen Arroyo explica que a água simboliza o inconsciente. Isso torna as pessoas com essa energia dominante, como as de Peixes, Câncer e Escorpião, especialmente receptivas aos sinais do ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

comportamento intuicao signos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay