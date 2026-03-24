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Medo de escuro? O que a psicologia diz sobre esse comportamento que muita gente ainda sente

A mente pode associar o escuro a sensações que vão além do que você imagina

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JG
José Gustavo
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José Gustavo
Repórter
24/03/2026 12:59

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Medo de escuro? O que a psicologia diz sobre esse comportamento que muita gente ainda sente
Dentro da psicologia comportamental e emocional, entender esse medo ajuda a lidar melhor com ele crédito: Tupi

Medo de escuro é uma experiência comum que pode persistir da infância até a vida adulta, sendo amplamente estudado pela psicologia. Esse comportamento está ligado a mecanismos de sobrevivência, ansiedade e processos do inconsciente que interpretam a ausência de luz como ameaça. Dentro da psicologia comportamental e emocional, entender esse medo ajuda a lidar melhor com ele e reduzir seus impactos no dia a dia.

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Por que o medo de escuro é tão comum?

Medo de escuro tem raízes evolutivas. Ao longo da história, a falta de luz dificultava a percepção de perigos, o que fez o cérebro associar ambientes escuros a risco e insegurança.

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Na psicologia, esse tipo de resposta é considerado natural. O problema surge quando o medo se torna intenso ou frequente, interferindo no sono, no bem-estar e na rotina da pessoa.

O medo de escuro está ligado à ansiedade?

Medo de escuro pode estar diretamente relacionado à ansiedade. Quando a mente não consegue identificar o que está ao redor, ela tende a preencher o vazio com pensamentos negativos ou cenários imaginários.

Na prática clínica, isso é comum em pessoas com maior sensibilidade emocional ou tendência à preocupação excessiva. O escuro acaba funcionando como um gatilho para esses pensamentos.

  • Imaginação mais ativa no escuro
  • Sensação de vulnerabilidade
  • Aumento da ansiedade noturna
  • Dificuldade para dormir
Medo de escuro? O que a psicologia diz sobre esse comportamento que muita gente ainda sente
A mente pode associar o escuro a sensações que vão além do que você imagina

O que a psicologia explica sobre esse comportamento?

Medo de escuro, segundo a psicologia, pode estar relacionado ao inconsciente e a experiências passadas. Situações vividas na infância ou associações negativas podem reforçar esse comportamento ao longo do tempo.

Além disso, o cérebro tende a reagir mais intensamente quando há falta de estímulos visuais, aumentando a percepção de ameaça mesmo sem perigo real.

Como lidar com o medo de escuro de forma prática?

Medo de escuro pode ser reduzido com estratégias simples que ajudam a reprogramar a resposta emocional e aumentar a sensação de segurança.

Algumas técnicas recomendadas incluem:

  • Usar luz indireta ou abajur
  • Criar uma rotina relaxante antes de dormir
  • Evitar conteúdos que gerem medo à noite
  • Praticar respiração e relaxamento

Selecionamos um conteúdo do canal Psicólogos em São Paulo, que conta com mais de 611 mil inscritos e já ultrapassa 7,1 mil visualizações neste vídeo, apresentando o que é a nictofobia, seus principais sintomas e formas de identificação no dia a dia. O material destaca possíveis causas, impactos emocionais e abordagens utilizadas no tratamento, ajudando a compreender melhor o medo do escuro e como lidar com ele, alinhado ao tema tratado acima:

Quando o medo de escuro precisa de atenção?

Medo de escuro merece atenção quando causa sofrimento intenso ou interfere na qualidade de vida. Nesses casos, buscar apoio psicológico pode ajudar a entender e tratar o problema.

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Dentro da psicologia, trabalhar esse medo envolve autoconhecimento, regulação emocional e exposição gradual. Com o tempo, é possível reduzir a ansiedade e desenvolver uma relação mais tranquila com o escuro.

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