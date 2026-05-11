Hospitalar 2026: expectativa de bons negócios e expansão internacional

A Hospitalar, considerado um dos mais importantes eventos de saúde e a principal plataforma de geração de negócios e networking do setor na América Latina, está em sua 31ª edição e será realizada de 19 a 22 de maio, no São Paulo Expo, na capital paulista. Em 2025, foram movimentados R$ 3 bilhões em negócios, o dobro de 2024.



Nesta edição, a Hospitalar reforçará a relevância global com a presença de delegações de mais de 55 países, entre expositores, palestrantes e visitantes. Na lista das diferentes nações estarão Sri Lanka e Filipinas, que participarão pela primeira vez do evento. A feira contará também com o retorno estratégico de Holanda, Irlanda e Tailândia após um hiato de dois anos. No total, mais de 1.200 empresas ou marcas apresentarão suas soluções em um espaço de 100 mil m².

“O excelente desempenho da última edição reforça o compromisso com o fortalecimento do setor e, em 2026, queremos superar esse patamar. Entre os destaques deste ano, apresentaremos novos formatos para o compartilhamento de conhecimento, por meio de palcos integrados, além de congressos que devem fomentar a atração de grandes decisores para o evento”, comenta Juliana Vicente, Head do portfólio de saúde da Informa Markets, empresa organizadora da Hospitalar.

Uma das grandes novidades para a edição deste ano será a inclusão de cinco palcos simultâneos na Plaza Hospitalar, que abrigarão os conteúdos dos parceiros do evento. Todos os participantes terão acesso ao espaço.

Programação de congressos

A grade de conhecimento contará com oito congressos técnicos. A novidade está na estreia do Congresso Gestão de Clínicas (CGC) e do Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica (CBECLIN). Já o Congresso de Tecnologia e Inovação para Saúde Digital (CTISD) entra no lugar do Future of Digital Health International Congress (FDHIC).

Confira a lista completa dos eventos previstos: Congresso Internacional de Serviços de Saúde (CISS); Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição (CAD); Hotelaria & Facilities (H&F); Congresso de Infraestrutura (CDI); Congresso de Supply Chain (CSC); e Congresso de Clínicas (CDC).

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Serviço Hospitalar 2026



Data: 19 a 22 de maio, das 11h às 20h

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, Vila Água Funda, SP)

Inscrição e programação: https://www.hospitalar.com/

