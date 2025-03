Congresso EAACI 2025 – Rompendo barreiras em alergia, asma e imunologia clínica: integrando a saúde planetária para um futuro sustentável

ZURIQUE, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) tem o prazer de apresentar o Congresso EAACI 2025, que será realizado de 13 a 16 de junho em Glasgow, Reino Unido. O tema deste ano, “Rompendo barreiras em alergia, asma e imunologia clínica: integrando a saúde planetária para um futuro sustentável”, destaca a relação crucial entre as mudanças ambientais e as doenças alérgicas.

Excelência científica e colaboração global

Reunindo os principais especialistas de todo o mundo, o Congresso EAACI 2025 é o evento de referência para networking e colaboração em alergia e imunologia. Os participantes podem esperar apresentações de pesquisas inovadoras, sessões interativas e oportunidades valiosas para se conectar com colegas que estão moldando o futuro da área. Visite o programa científico para saber mais.

Local de destaque e detalhes de inscrição

O congresso será realizado no Scottish Event Campus (SEC), o maior centro integrado de conferências e exposições do Reino Unido. Localizado no coração de Glasgow, o SEC oferece instalações de última geração e um ambiente dinâmico para o intercâmbio científico.

Glasgow, uma cidade vibrante às margens do rio Clyde, é conhecida por sua arquitetura impressionante, cena de arte contemporânea e renomados espaços musicais, o que proporciona o cenário ideal para este evento marcante.

As taxas de inscrição padrão estão disponíveis até 18 de abril, com tarifas personalizadas para membros da EAACI, não membros, profissionais seniores, juniores, estudantes, enfermeiros e técnicos de laboratório, garantindo acessibilidade para todos os profissionais da área.

Atividades e exposição do setor

O Congresso EAACI 2025 oferece uma plataforma exclusiva para que líderes do setor apresentem inovações em alergia e imunologia. A área da exposição apresentará produtos e terapias de ponta, promovendo a interação entre participantes e parceiros do setor por meio de apresentações dinâmicas e atividades envolventes.

Em destaque: Allergy Run 2025

Uma atração empolgante do congresso é o Allergy Run 2025, um evento comunitário que promove a conscientização sobre alergia, asma e imunologia e, ao mesmo tempo, incentiva um estilo de vida saudável. Fique atento para obter detalhes sobre como participar!

Inscrição e mais informações

Acesse o site do Congresso EAACI 2025 para conhecer a programação completa e garantir sua vaga. Siga a EAACI nas redes sociais para conferir as últimas atualizações.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional dedicadaàexcelência em alergia e imunologia. Saiba mais em https://eaaci.org.

