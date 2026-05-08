ALERTA
Sedentarismo silencioso: risco invisível até para quem participa de treino
Cardiologista do Hospital Sírio-Libanês de Brasília alerta que longos períodos sentado podem aumentar em até 29% o risco cardiovascular
Carregando...
08/05/2026 08:38
compartilheSIGA
Fazer exercícios regularmente nem sempre é suficiente para proteger o coração. Um conceito ainda pouco conhecido, chamado “sedentarismo silencioso”, vem ganhando atenção na comunidade científica por revelar um comportamento comum e potencialmente perigoso na rotina moderna.
Dados recentes reforçam o alerta: uma meta-análise com mais de 1,4 milhão de pessoas, publicada na base científica PubMed, mostrou que indivíduos com maior tempo sedentário têm até 29% mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O mesmo estudo aponta que cada hora adicional sentado pode aumentar esse risco em cerca de 5%.
Outras pesquisas, publicadas em periódicos como ScienceDirect e BMC Public Health, indicam que o risco começa a crescer a partir de cinco horas diárias em comportamento sedentário, algo comum na rotina atual, e se intensifica quando esse tempo ultrapassa 10 horas por dia.
“O mais preocupante é que esses efeitos acontecem independentemente da prática de atividade física. Ou seja, não basta ir à academia se o restante do dia é predominantemente sedentário”, alerta a médica.
Segundo Fernanda, o impacto do sedentarismo prolongado está diretamente ligado a alterações fisiológicas importantes. “Quando ficamos muito tempo sentados, há redução da circulação sanguínea, piora no metabolismo da glicose e dos lipídios, além de prejuízos na função vascular. É um conjunto de alterações silenciosas que, ao longo do tempo, aumentam o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares”, explica. “Estimativas indicam que o comportamento sedentário já pode estar associado a mais de 10% dos eventos cardiovasculares”, ensina.
A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito podem reduzir significativamente esses riscos. Segundo a especialista, o segredo está em “quebrar” os longos períodos sentado.
“Não se trata apenas de fazer exercício, mas de se manter em movimento ao longo do dia. O corpo precisa de estímulos frequentes”, reforça.
Confira algumas dicas práticas da cardiologista
Levante-se a cada 30 a 60 minutos: mesmo pausas curtas já ajudam a reativar a circulação
Movimente-se durante atividades rotineiras: fale ao telefone andando ou em pé
Prefira escadas ao elevador sempre que possível
Inclua pequenas caminhadas ao longo do dia: seja após refeições ou entre tarefas
Use lembretes para pausas ativas, especialmente em dias de trabalho intenso
Se possível, alterne entre sentado e em pé ao trabalhar
“Substituir apenas uma hora do tempo sentado por atividade leve pode reduzir o risco cardiovascular em até 20%”, diz a cardiologista, reforçando o impacto dessas mudanças simples.
Para a médica, é preciso mudar a forma como o movimento é encarado na rotina. “O ideal é combinar exercício estruturado com um estilo de vida menos sedentário. Não basta compensar horas sentado com uma ida à academia. O movimento precisa estar distribuído ao longo do dia”, destaca.
Com o avanço do trabalho remoto e o aumento do tempo em frente às telas, o alerta se torna ainda mais relevante. “Estamos diante de um novo desafio de saúde pública. Precisamos reaprender a nos movimentar no cotidiano”, avalia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO