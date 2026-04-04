O benefício escondido do limão com mel que protege seu cérebro e coração
Mistura vai além de aliviar a tosse: melhora a digestão, ajuda no controle de peso e atua como um poderoso anti-inflamatório para o corpo
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A combinação de limão com mel é tradicionalmente usada para aliviar a tosse e gripes, mas seu consumo consistente oferece benefícios menos óbvios para a saúde.
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Rica em flavonoides e vitamina C, a mistura possui uma poderosa ação anti-inflamatória e antioxidante. Esses compostos combatem os radicais livres e reduzem inflamações gerais no organismo, não apenas na garganta.
Proteção para cérebro e coração
Os flavonoides presentes no limão, quando ingeridos com regularidade, podem ajudar a proteger o cérebro contra o declínio cognitivo. A bebida também contém compostos que auxiliam na manutenção da saúde cardiovascular e no controle glicêmico.
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Desvende os benefícios do limão com mel
Mais que um remédio caseiro, uma fonte de saúde diária.
Protege o cérebro e o coração
Os flavonoides do limão apoiam a saúde cognitiva e cardiovascular, além de ajudar no controle glicêmico.
Auxilia na digestão e no peso
Consumida pela manhã, a mistura melhora o conforto digestivo, controla o apetite e otimiza o metabolismo.
Alivia a tosse noturna
Tomar antes de dormir hidrata a garganta e cria uma barreira protetora que reduz a secura e a tosse.
Potencializa a imunidade
Para um shot de imunidade, adicione açafrão (cúrcuma) à mistura de limão e mel.
Aliado da digestão e do peso
A mistura pode auxiliar na digestão, aliviar o inchaço e melhorar o conforto digestivo. Quando consumida como um shot matinal, ajuda a controlar o apetite e a otimizar o metabolismo, apoiando o equilíbrio de peso.
Tomar a bebida antes de dormir hidrata a mucosa da garganta, enquanto a viscosidade do mel cria uma barreira protetora que reduz a secura e a tosse noturna.
Para um "shot de imunidade" natural, a mistura de mel e limão pode ser potencializada com açafrão (cúrcuma).
Apesar dos benefícios, o consumo exagerado de mel não é recomendado para diabéticos. A acidez do limão pode afetar pessoas com gastrite ou sensibilidade dentária.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.