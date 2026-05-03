Suco natural ganha destaque por potencial contra câncer e envelhecimento

Uma bebida simples, preparada a partir de um vegetal comum na alimentação, tem despertado o interesse da ciência por seus potenciais benefícios na prevenção de doenças e no cuidado com a pele. O suco de repolho vem sendo estudado por conter compostos naturais que contribuem para a proteção celular e auxiliar no combate ao envelhecimento.

Estudos conduzidos por equipes do Instituto Curie em parceria com o Inserm, publicados ao longo dos últimos anos em pesquisas sobre câncer e nutrição, investigaram o papel de vegetais crucíferos na proteção do intestino. Os trabalhos, liderados por grupos de pesquisa em biologia celular e oncologia dessas instituições, indicam que compostos liberados durante a digestão ajudam a reforçar barreiras naturais do organismo e a reduzir processos associados ao desenvolvimento de tumores.

Uma pesquisa desenvolvida pela cientista Márcia Janiele Lima na Universidade Federal de Campina Grande, analisou em estudos experimentais da área de alimentos funcionais os efeitos anti-inflamatórios do repolho. O trabalho observou melhora em processos de cicatrização e destacou que os compostos antioxidantes presentes no vegetal ajudam na prevenção de doenças degenerativas.



Esses efeitos estão relacionados à presença de substâncias como ácido p-cumárico, rutina e antocianinas, que atuam como antioxidantes naturais. Esses compostos ajudam a neutralizar radicais livres, moléculas instáveis que danificam células e estão associadas ao desenvolvimento de câncer e ao envelhecimento precoce.

A saúde da pele também tem sido objeto de investigação científica. Pesquisas de caracterização conduzidas por cientistas da Universidade Federal de Sergipe, com análises laboratoriais, confirmaram que o repolho roxo apresenta concentração de compostos fenólicos e antocianinas. Esses fitoquímicos são reconhecidos por ação antioxidante, atuando na proteção celular e na redução dos efeitos do estresse oxidativo, processo associado ao envelhecimento cutâneo e à perda de vitalidade da pele.

Além disso, o repolho é fonte de vitaminas essenciais, como A e C, que desempenham papel na síntese de colágeno, proteína responsável por manter a firmeza, a elasticidade e a regeneração dos tecidos cutâneos.

A nutricionista Ana Clara Coelho destaca que, embora os resultados dos estudos sejam promissores, o consumo do repolho deve estar inserido em uma alimentação equilibrada. Os benefícios observados fazem parte de um conjunto de hábitos saudáveis e não funcionam como solução isolada.



Formas de consumo:

Para incluir o alimento no dia a dia, o preparo em forma de suco tem sido uma das opções mais utilizadas. Ana sugere combinações como o repolho roxo com limão e gengibre, criando uma bebida rica em antioxidantes; repolho com maçã e hortelã, que suaviza o sabor e facilita o consumo; ou ainda repolho com cenoura e laranja, aumentando o teor de vitaminas e dando um sabor naturalmente adocicado.

Essas variações com o repolho podem ser incorporadas de maneira prática e saborosa à rotina alimentar, sendo possível preparar porções e mantê-las congeladas. O suco, por exemplo, pode ser armazenado por até 30 dias, enquanto o repolho cru inteiro pode permanecer no congelador por até 12 meses, desde que acondicionado corretamente. Essa estratégia facilita o consumo regular e garante maior aproveitamento dos benefícios nutricionais do vegetal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite