Alimentos funcionais: o guia para prevenir doenças e viver com saúde

Prevenir doenças graves como diabetes, obesidade e até alguns tipos de câncer pode começar no seu prato. Alimentos funcionais, repletos de macro e micronutrientes, são aliados poderosos para a manutenção da saúde e estão mais acessíveis do que se imagina.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a quantidade de consumo de frutas e hortaliças por dia com base na idade:

Crianças de 2 a 5 anos: consumo diário de 250g

Crianças de 6 a 9 anos: consumo diário de 350g

A partir dos 10 anos: consumo diário de 400g

Essa meta fornece ao corpo compostos bioativos que atuam diretamente na prevenção de problemas de saúde.

“Esses alimentos fornecem nutrientes essenciais à manutenção da nossa saúde. Uma dieta rica em alimentos integrais e naturais fornece diferentes compostos bioativos. Fontes de ácidos graxos ômega-3, como linhaça, nozes e chia, e ômega-6, como gergelim e óleo de milho, têm potencial efeito anti-inflamatório”, declara Bruna Soares Faria, coordenadora do curso de Nutrição da Estácio BH.

As fibras também são fundamentais. “Elas garantem o equilíbrio da microbiota intestinal, melhoram a sensibilidade à insulina, diminuindo o risco de diabetes tipo 2, bem como contribuem para o funcionamento intestinal, prevenindo o câncer de cólon”, descreve a nutricionista. As fibras são encontradas em cereais integrais, frutas, hortaliças e feijões.

Esses alimentos são facilmente encontrados em supermercados e feiras. A busca por atalhos, no entanto, pode ser um risco. “Comumente, as pessoas consomem suplementos sem acompanhamento do profissional de saúde, o que pode acarretar excesso de calorias, antioxidantes e vitaminas, trazendo prejuízos à saúde”, alerta Bruna.

Como incluir na rotina corrida?

Para quem enfrenta uma rotina exaustiva, o planejamento é a chave para não abrir mão de uma alimentação saudável. Organizar a lista de compras e usar o tempo livre para preparar porções para a semana são estratégias eficientes.

Boa parte dos legumes e verduras, como brócolis, couve-flor, cenoura e couve, pode ser congelada depois de higienizada e cortada. Essa prática preserva os nutrientes e otimiza o tempo de preparo das refeições diárias.

Para os lanches, oleaginosas e sementes como castanhas, chia e gergelim são ótimas opções. Elas são fáceis de armazenar e transportar, garantindo um reforço nutritivo em qualquer lugar.