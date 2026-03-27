Assine
overlay
Início Bem viver
ROTINA

Suco de laranja pode ser útil para a saúde, mas só faz sentido quando entra com moderação

A fruta inteira ainda leva vantagem na maior parte dos casos

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
27/03/2026 07:24

compartilhe

SIGA
×
Suco de laranja pode ser útil para a saúde, mas só faz sentido quando entra com moderação
A maior diferença está na fibra. Quando você come a laranja inteira,em vez de beber o suco, a absorção do açúcar acontece de forma mais lenta crédito: Tupi

O suco de laranja costuma ser visto como uma escolha saudável, especialmente no café da manhã. E existe motivo para isso. Quando é natural e consumido sem exagero, ele oferece vitamina C, potássio e compostos antioxidantes que podem contribuir para a alimentação. O problema começa quando a bebida passa a ocupar o lugar da fruta inteira ou entra em grandes quantidades na rotina. Nesse caso, o que parecia uma boa escolha pode virar excesso de açúcar em forma líquida. A regra mais importante é simples: consumir com moderação e, de preferência, recém-preparado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Por que o suco de laranja parece tão saudável à primeira vista?

O interesse pelo suco de laranja natural vem do fato de ele concentrar nutrientes conhecidos, como vitamina C, folato, potássio e compostos bioativos presentes na fruta. Entre eles, ganham destaque os flavonoides cítricos, especialmente a hesperidina, frequentemente estudada por sua relação com marcadores cardiovasculares.

Isso ajuda a explicar por que a bebida ainda é vista como uma opção melhor do que refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Ainda assim, o benefício do suco de laranja depende muito da forma de consumo, porque a bebida não entrega a mesma experiência metabólica da fruta inteira.

Qual é a regra que realmente faz diferença no consumo?

A principal orientação é evitar excesso. Mesmo sendo uma bebida de fruta, o suco concentra açúcar natural e perde boa parte do efeito de saciedade que a fruta inteira oferece. Por isso, ele funciona melhor como complemento eventual ou porção pequena, não como substituto livre de água, café da manhã completo ou várias doses ao longo do dia.

Também pesa a qualidade. O suco espremido na hora tende a preservar melhor compostos sensíveis, enquanto o armazenamento prolongado e o processamento podem reduzir parte da vitamina C e alterar características nutricionais importantes.

O que muda quando você escolhe o suco em vez da fruta inteira?

A maior diferença está na fibra. Quando você come a laranja inteira, a absorção do açúcar acontece de forma mais lenta, e a saciedade costuma ser maior. Já no suco, esse efeito é bem menor, o que favorece consumo rápido e em volume elevado sem a mesma sensação de satisfação.

Para entender por que tanta gente prefere a fruta ao copo, estes pontos ajudam bastante:

A fruta sacia mais

Com mais estrutura e fibras, a laranja inteira costuma segurar melhor a fome do que o suco.

O suco entra fácil demais

É simples beber rápido uma quantidade que, na prática, reúne o açúcar de várias frutas.

Moderação muda o jogo

Quando o copo é pequeno e ocasional, o suco pode entrar melhor dentro de uma rotina equilibrada.

O suco industrializado entrega o mesmo efeito do natural?

Nem sempre. Mesmo quando o rótulo indica 100% suco, a experiência nutricional pode ser diferente da bebida preparada na hora. O processamento e o tempo de armazenamento influenciam compostos sensíveis, e isso reduz parte do apelo que muita gente associa ao alimento fresco.

Além disso, o suco industrializado costuma manter a mesma limitação central do natural: pouca fibra e facilidade para exagerar. Por isso, ele não deve ser visto como equivalente direto à fruta inteira, nem como atalho automático para saúde do coração ou imunidade.

  • Prefira pequenas quantidades em vez de copos grandes.
  • Quando puder, escolha a fruta inteira no lugar do suco.
  • Se for tomar, dê preferência ao preparo recente.

Quando vale mais a pena beber e quando é melhor evitar exageros?

O suco pode fazer sentido em momentos pontuais, como junto de uma refeição ou ocasionalmente após atividade física, desde que não vire hábito em excesso. Para quem tem maior sensibilidade glicêmica, busca controle de peso ou costuma consumir muitas calorias líquidas no dia, a atenção deve ser redobrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No fim, a melhor leitura é esta: o vitamina C e os flavonoides da laranja podem ser interessantes, mas a laranja inteira continua sendo a escolha mais completa na maioria das rotinas. Quando o suco entra, a regra que realmente protege o benefício é simples: pouco, natural e sem transformar o copo em substituto diário da fruta.

Tópicos relacionados:

laranja saude suco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay