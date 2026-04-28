"Disseram que eu merecia": o drama da DJ após bronzeamento artificial

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A DJ e produtora mineira Danny Albuquerque compartilhou o retorno à carreira após um hiato provocado por queimaduras severas sofridas em 2022, em uma cabine de bronzeamento artificial. Na época, a artista anunciou sua saída da KondZilla. Agora, retoma a trajetória de forma independente, impulsionada pela “maturidade adquirida no período de recuperação”, afirma.

O episódio exigiu afastamento imediato e impactou diretamente sua atuação como DJ e modelo. “A dor física foi intensa, mas a psicológica foi ainda maior e demorou muito mais para passar. Eu queria cobrar providências, mas me sentia travada pela condução da situação e pelos boatos que surgiram enquanto eu tentava me recuperar”, relata.

Durante o período de isolamento, a artista afirma ter enfrentado ataques e julgamentos nas redes sociais. “Recebi mensagens me responsabilizando pelo que aconteceu, dizendo que eu sabia do risco e que merecia aquilo. Em um momento de extrema fragilidade, o que eu mais precisava era de acolhimento, e recebi o contrário. Isso abalou profundamente minha autoestima e me fez questionar se eu conseguiria voltar a aparecer publicamente”, desabafa.

O episódio exigiu afastamento imediato e impactou diretamente sua atuação como DJ e modelo Arquivo Pessoal/Divulgação

Bronzeamento artificial é proibido no Brasil

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos são proibidas no Brasil devido aos riscos à saúde associados ao uso desses equipamentos.

Entre os principais danos apontados estão:

câncer de pele

envelhecimento precoce da pele

queimaduras

ferimentos cutâneos

cicatrizes

rugas

perda de elasticidade da pele

lesões oculares, como fotoqueratite

inflamação da córnea e da íris

fotoconjuntivite

catarata precoce

pterígio, popularmente conhecido como "carne no olho"

carcinoma epidérmico da conjuntiva

O processo de reabilitação se estendeu por anos e incluiu tratamentos dermatológicos rigoroso Arquivo Pessoal/Divulgação

Em abril de 2025, a Anvisa também proibiu o armazenamento, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a propaganda e o uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência utilizadas nesses equipamentos. A medida busca impedir a fabricação e a manutenção de câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, vetadas no país desde 2009.

Caminho para a recuperação

O processo de reabilitação de Danny se estendeu por anos e incluiu tratamentos dermatológicos rigorosos, restrições severas à exposição solar, uso contínuo de medicamentos e suplementação.

Recentemente, Danny Albuquerque deu continuidade aos cuidados em Belo Horizonte, com foco na recuperação da qualidade da pele por meio de bioestimuladores de colágeno. “Minha pele nunca voltou totalmente ao que era antes; ficou mais fina e sensível. Por anos, eu não conseguia sequer tomar um banho quente sem sentir a sensação de queimadura”, conta.

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A artista afirma que a superação também passou pelo processo de aceitação, ao decidir realizar ensaios fotográficos evidenciando as marcas deixadas pelo acidente. “Aceitação não é desistir de melhorar, é entender que aquilo é só uma parte de você. Minha força, minha história e minha presença são muito maiores que qualquer marca na pele.”