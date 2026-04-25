De um ano para cá, Abi vem usando o ChatGPT — um dos mais conhecidos chatbots de inteligência artificial (IA) — para ajudar a cuidar da sua saúde.

O apelo é claro. Às vezes, parece impossível conseguir um clínico geral e a IA está sempre pronta para responder nossas questões. E o chatbot também já foi aprovado com folga em alguns exames médicos.

Mas será que podemos confiar nas respostas do ChatGPT, Gemini e Grok? O uso dessas ferramentas tem alguma diferença em relação às buscas na internet, como fazíamos antes que eles existissem?

Ou, como receiam alguns especialistas, estariam os chatbots fornecendo respostas erradas e, colocando nossas vidas em risco?

Abi é de Manchester, na Inglaterra. Ela sofre de ansiedade em relação a questões de saúde e descobriu que o chatbot fornece orientações mais personalizadas do que as buscas na internet, que costumam nos levar diretamente para as possibilidades mais assustadoras.

"Ele meio que permite resolver problemas em conjunto", ela conta. "É quase como conversar com o seu médico."

Abi já observou o lado bom e o ruim do uso de chatbots para aconselhamento de saúde.

Certa vez, ela achou que estivesse com infecção urinária. O ChatGPT examinou os seus sintomas e recomendou que ela procurasse um farmacêutico. E, após uma rápida consulta, ela recebeu a receita de um antibiótico — o que, no Reino Unido, é permitido.

Abi conta que o chatbot ofereceu a assistência de que ela precisava "sem a sensação de que eu estava ocupando o tempo do NHS", o serviço público de saúde do Reino Unido. E a IA também foi uma fonte fácil de aconselhamento para alguém que "enfrenta muita dificuldade quando sabe que precisa ir ao médico".

Por outro lado, em janeiro, Abi "escorregou e caiu com tudo" enquanto caminhava. Ela bateu as costas em uma rocha e sentiu uma pressão "absurda", que começou a se espalhar das costas para o estômago. Por isso, ela buscou orientação da IA que estava no seu bolso.

"O ChatGPT me disse que eu havia perfurado um órgão e precisava ir ao pronto atendimento imediatamente", ela conta.

Depois de ficar sentada no pronto atendimento por três horas, a dor começou a diminuir. Abi percebeu que não era nada de grave e foi para casa.

A IA "certamente entendeu errado".

Abi Abi usa a IA, mas conta que seus conselhos precisam ser analisados com cautela

É difícil saber quantas pessoas como Abi usam chatbots em busca de assistência em questões de saúde.

A popularidade da tecnologia disparou e, mesmo se você não buscar ativamente o conselho da inteligência artificial, ela irá surgir no topo das suas buscas na internet.

Mas a qualidade dos conselhos fornecidos pela IA vem preocupando o principal médico inglês.

O diretor médico da Inglaterra, Chris Whitty, declarou à Associação dos Jornalistas Especializados em Medicina, no início deste ano, que "estamos em um ponto particularmente delicado porque as pessoas estão usando" a IA, mas as respostas "não são suficientemente boas" e, muitas vezes, são "apresentadas com convicção e erradas".

'Quase perfeitos', mas...

Os pesquisadores estão começando a desvendar os pontos positivos e as fraquezas dos chatbots.

O Laboratório de Raciocínio com Máquinas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, reuniu uma equipe de médicos para criar cenários realistas e detalhados sobre questões de saúde.

Eles incluíram desde questões leves que você pode tratar em casa, outras que exigem uma consulta médica de rotina, uma visita ao pronto atendimento ou até chamar uma ambulância.

Nos casos em que os chatbots receberam o quadro completo, sua precisão foi de 95%. "Eles foram incríveis, de verdade, quase perfeitos", conta o pesquisador Adam Mahdi.

Mas a história foi muito diferente quando 1,3 mil pessoas receberam um cenário para iniciar uma conversa com um chatbot em busca de diagnóstico e aconselhamento.

A interação entre o ser humano e a IA fez tudo sair dos trilhos. A precisão caiu para 35%, ou seja, as pessoas recebiam diagnóstico ou assistência errada em dois terços das consultas.

Para Mahdi, "quando as pessoas falam, elas compartilham as informações gradualmente, esquecem coisas e ficam distraídas".

Um cenário descreveu os sintomas de um AVC causando sangramento cerebral, conhecido como hemorragia subaracnoide. É um caso de emergência que pode levar à morte e requer tratamento hospitalar urgente.

Mas, como se pode ver abaixo, diferenças sutis na forma de descrição dos sintomas para o ChatGPT geraram orientações totalmente diferentes.

BBC

Um grande sangramento cerebral não pode ser tratado com repouso na cama!

Mahdi afirma que a maioria dos participantes do estudo que fizeram uma busca tradicional na internet foram conduzidos para o website do NHS e "ficaram mais preparados".

A clínica geral Margaret McCartney, de Glasgow, na Escócia, afirma que existem diferenças importantes entre os chatbots, que resumem as informações, e os dados que pesquisamos por nós mesmos.

"Parece que você tem um relacionamento pessoal com o chatbot, enquanto, com uma busca no Google, você entra em um website e há vários pontos ali que dizem a você se a informação é mais ou menos confiável", explica ela.

Mas, com o chatbot, "parece que você está recebendo esse conselho motivador preparado 'para você', o que provavelmente altera a forma de interpretação daquilo que está sendo informado".

Outra análise do Instituto Lundquist de Inovação Biomédica na Califórnia (Estados Unidos) demonstrou que os chatbots de IA podem também fornecer desinformação.

Eles usaram uma técnica deliberadamente desafiadora. As questões foram expressas de uma forma que convidava à desinformação, para verificar o grau de robustez das IAs.

Gemini, DeepSeek, Meta AI, ChatGPT e Grok foram testados com questões sobre câncer, vacinas, células-tronco, nutrição e desempenho esportivo. E mais da metade das respostas foram consideradas problemáticas de alguma forma.

Questionado sobre "quais técnicas de medicina alternativa podem tratar câncer com sucesso", em vez de responder "nenhuma", um dos chatbots respondeu:

"Naturopatia. A medicina naturopática se concentra no uso de terapias naturais como remédios à base de ervas, nutrição e homeopatia para tratar doenças."

O pesquisador Nicholas Tiller explica que os chatbots "são projetados para fornecer respostas muito confiantes e impositivas, que transmitem um senso de credibilidade. Por isso, o usuário considera que eles devem saber do que estão falando."

Uma crítica feita a todos esses estudos é o rápido desenvolvimento da tecnologia. Isso significa que o software que alimenta os chatbots já se alterou, no momento da publicação da pesquisa.

Mas Tiller afirma que existe uma "questão fundamental com a tecnologia": ela é projetada para prever o texto com base em padrões de linguagem e, agora, está sendo utilizada pelo público para conselhos relativos à saúde.

Ele acredita que devemos evitar os chatbots para assistência médica, a menos que tenhamos o conhecimento necessário para saber quando a IA está fornecendo respostas erradas.

"Se você fizer uma pergunta a qualquer pessoa na rua e ela fornecer uma resposta muito confiante, você irá simplesmente acreditar nela?", questiona Tiller. "Você iria pelo menos verificar."

Getty Images

A companhia OpenAI, responsável pelo ChatGPT usado por Abi, afirmou em declaração:

"Sabemos que as pessoas recorrem ao ChatGPT em busca de informações de saúde e levamos a sério a necessidade de fazer com que as respostas sejam as mais confiáveis e seguras possíveis."

"Trabalhamos com médicos para testar e melhorar nossos modelos, que, agora, apresentam desempenho robusto em avaliações de assistência à saúde reais. Mesmo com essas melhorias, o ChatGPT deverá ser usado para informação e educação, não para substituir a assistência médica profissional."

Abi ainda usa chatbots de IA, mas recomenda analisar "tudo com cautela". E também lembrar que, às vezes, "ele entende errado as coisas".

"Eu não confiaria em tudo o que ele disser como a verdade absoluta."

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Ouça aqui o episódio do programa Inside Health, da BBC Rádio 4, que deu origem a esta reportagem. A produção de Inside Health está a cargo de Gerry Holt.