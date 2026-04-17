Assine
overlay
Início Bem viver
MEDICINA PERSONALIZADA

O fim da "fórmula única": conheça a nova era da saúde feminina

Especialista defende que terapias para a menopausa devem focar na individualização de sintomas e doses; tratamento deixa de ser luxo e vira um dever ético

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/04/2026 16:00

compartilhe

SIGA
×
Deve haver fiscalização contra uso indevido de substâncias, sem a
Deve haver fiscalização contra uso indevido de substâncias, sem a "demonização" de tratamentos legítimos crédito: javi_indy/FreePik

Enquanto a medicina avança a passos largos no mapeamento genético e na oncologia de precisão, o tratamento de uma fase natural da vida feminina — a transição para a menopausa — ainda enfrenta barreiras que vão do tabu cultural à generalização clínica. Para Walter Pace, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Personalizada (SBMP), é urgente elevar o nível desse debate.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em destaque, a defesa de que a saúde da mulher não pode mais ser tratada sob uma lógica de "tamanho único". Segundo o especialista, o climatério e a menopausa são períodos que envolvem alterações metabólicas, cognitivas e vasculares profundas, exigindo um acompanhamento médico minucioso.
Um dos temas mais sensíveis atualmente é a terapia hormonal, incluindo o uso de testosterona.

Walter chama a atenção para importância da legitimidade da manipulação terapêutica
Walter chama a atenção para importância da legitimidade da manipulação terapêutica Arquivo pessoal

Walter explica que, quando fundamentada em critérios clínicos rígidos, a reposição não é uma busca estética, mas a restauração do equilíbrio do organismo, a chamada homeostase. "A deficiência androgênica na mulher pode acarretar perda de massa óssea, fadiga crônica e prejuízos significativos à libido e ao bem-estar mental", afirma o médico, reforçando que tratar esses sintomas de forma personalizada é um dever ético.

 

Leia Mais

O papel das farmácias de manipulação

O especialista destaca a legitimidade da manipulação terapêutica. Recentemente, autoridades sanitárias reforçaram que essa prática é essencial para atender biotipos específicos que a indústria de larga escala nem sempre consegue suprir com precisão de dosagem.

Para a SBMP, o rigor deve estar na fiscalização contra o mau uso de substâncias, sem que isso leve à "demonização" de tratamentos legítimos que promovem vitalidade e longevidade. "O medo não deve ser a baliza da medicina; a evidência deve", enfatiza o médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Walter, a missão das instituições agora se concentra em dois pilares:

  • Educação continuada, garantindo que a classe médica esteja atualizada sobre as inovações
  • Informações claras para combater o preconceito com dados científicos para que a paciente receba o tratamento certo, na dose certa e no momento certo

Tópicos relacionados:

longevidade menopausa terapia-hormonal tratamento-personalizado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay