Meditação na água? Conheça as estratégias das misses contra a pressão

A busca por saúde e bem-estar no universo das misses tem ido muito além da estética. Cada vez mais, candidatas incorporam uma visão ampliada de cuidado, que inclui saúde mental, autoestima e equilíbrio emocional, refletindo uma mudança importante na forma como a beleza é compreendida.

Na semana em que se celebra o Dia mundial da Saúde, esse movimento ganha ainda mais relevância, especialmente em um ambiente historicamente marcado pela pressão estética. Hoje, cuidar da saúde mental deixou de ser um diferencial e passou a ser parte essencial da preparação.

Durante um período de imersão de preparação das misses realizado no Morro dos Anjos Resort, as candidatas participaram de uma série de atividades voltadas ao bem-estar, como sessões de yoga, práticas de autocuidado e uma experiência pouco conhecida: a meditação floating sound healing realizada sobre a água. As dinâmicas foram pensadas para promover relaxamento, reduzir o estresse e estimular o equilíbrio físico e emocional.

Além dos benefícios imediatos, práticas como essas também contribuem para a regulação do cortisol, hormônio ligado ao estresse, favorecendo a qualidade de vida, a saúde da pele e o bem-estar geral.

Cada vez mais, as misses têm reconhecido que o equilíbrio emocional é tão importante quanto a preparação estética. “Existe uma pressão muito grande nesse universo, e aprender a cuidar da mente faz toda a diferença. Quando você está bem emocionalmente, isso se reflete naturalmente na sua postura, na sua confiança e na forma como você se apresenta”, afirma Julia Gama, Miss Brasil, Top 2 Miss Universo 2020 e diretora de operações do Miss Universe Brasil (MUB).

Atento a essa transformação, o concurso passa a incluir momentos dedicados ao autocuidado e à qualidade de vida.

“Hoje, entendemos que não existe preparação completa sem cuidar da saúde mental. Eu vivi essa pressão quando fui miss e sei o quanto ela pode impactar o emocional. Por isso, é importante incluir momentos de pausa, autocuidado e bem-estar na rotina das candidatas. Mais do que formar misses, queremos formar mulheres seguras, equilibradas e conscientes de si”, afirma Natália Guimarães, Miss Brasil e Vice Miss Universe 2007 e atual diretora de estratégias do MUB.

Em um cenário de alta competitividade e exposição, a relação entre beleza e saúde se torna cada vez mais evidente. Mais do que atender a padrões estéticos, o foco passa a ser o bem-estar integral, reforçando que saúde mental não é apenas um complemento, mas um pilar fundamental.

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“Nosso compromisso vai além da estética. Como liderança do concurso, temos a responsabilidade de assegurar que a preparação de uma miss contemple, de forma integrada, o equilíbrio entre corpo e mente, especialmente em um ambiente reconhecidamente exigente. Nesse sentido, temos estruturado iniciativas consistentes voltadas à saúde mental, ao bem-estar e à qualidade de vida, promovendo uma jornada mais consciente, responsável e sustentável para as candidatas”, afirma Rodrigo Ferro, presidente do MUB.