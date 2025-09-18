Miss São Paulo 2024, Milla Vieira fala sobre dor, racismo e superação

No mês em que o Setembro Amarelo reforça a importância da saúde mental, a Miss São Paulo 2024, modelo, influenciadora e empresária Milla Vieira traz um olhar potente sobre como o racismo estrutural e o estereótipo da “mulher forte” impactam diretamente a vida das mulheres negras. “O racismo nos atravessa desde cedo. Somos ensinadas a ser fortes antes mesmo de sermos crianças. Isso adoece, porque nos cala e tenta apagar nossas conquistas”, afirma.

Eleita Miss São Paulo no ano passado, Milla foi alvo de ataques racistas nas redes sociais, experiência que transformou sua trajetória em um espaço de denúncia e acolhimento. Hoje, vivendo no Canadá com o noivo, ela segue como voz ativa contra o preconceito, falando abertamente sobre dor, superação e saúde mental.

“Quando venci o concurso, o que deveria ser só celebração virou alvo de ataques. Me reduziram a uma narrativa de sorte ou política, ignorando dez anos de carreira. Mas eu aprendi algo: a mulher negra bem-sucedida incomoda”, relembra.

Para ela, é urgente desmistificar a ideia da “mulher forte”: “Esse estereótipo nos rouba a humanidade. A sociedade espera que sejamos sempre guerreiras, mas isso nos nega o direito de sermos cuidadas e vulneráveis.”

Milla faz terapia há três anos e defende que buscar ajuda é um passo fundamental para lidar com os impactos do racismo e das pressões da carreira. “A terapia me ensinou a olhar o racismo de frente e entender que minha história tem valor. Sem isso, eu não teria resistido à tentativa de me calarem.”

Com fé, autoconhecimento e coragem, ela transforma a dor em luta: “Minha voz não é só minha. Cada vitória minha é coletiva. Cada porta que abro é para os que virão depois de mim.”

