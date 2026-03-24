Ator Lucas Malvacini sofre ataque de ácaros e vai parar em hospital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Lucas Malvacini, conhecido por produções como “Amor à vida” e “Vai que cola”, foi hospitalizado durante uma viagem à Indonésia por causa de uma reação alérgica provocada por ácaros de palha. O episódio aconteceu na ilha de Bali e foi relatado pelo próprio artista nas redes sociais na segunda-feira (23/3).

Ator teve reação alérgica nas pernas Redes sociais

Segundo Malvacini, os sintomas começaram depois que ele se sentou em uma cadeira de tranças de palha em um restaurante. O material, comum em ambientes tropicais, pode abrigar ácaros quase invisíveis a olho nu. “Esses bichinhos vivem na palha. Estava em um restaurante cuja cadeira era de tranças de palha e fui devorado por eles”, disse em publicação nos stories.

O ator descreveu uma reação intensa, com coceira “absurda”, inflamação e urticária, além de vermelhidão espalhada principalmente pelas pernas. Imagens compartilhadas por Malvacini mostram a pele bastante irritada.

Com o agravamento do quadro, ele procurou atendimento médico em uma clínica particular, onde recebeu medicação intravenosa com corticoides e antialérgicos para conter a reação. “Vim parar em uma clínica para tomar injeção”, contou aos seguidores.

Malvacini interpretou o personagem Anjinho em “Amor à vida” e fez participações no humorístico “Vai que cola” e na novela “Verão 90”. Ele tranquilizou o público ao indicar que estava em recuperação após o tratamento.

Os chamados ácaros de palha podem causar múltiplas picadas, resultando em lesões semelhantes a vergões, acompanhadas de coceira intensa. Em pessoas mais sensíveis ou em casos de grande exposição, a reação pode evoluir para sintomas mais amplos, como febre, dor de cabeça e até náuseas, o que torna necessário atendimento médico imediato.

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Apesar do susto, o quadro de Malvacini foi controlado rapidamente com a medicação, e a expectativa é de recuperação completa nos próximos dias.