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REAÇÃO ALÉRGICA

Ator Lucas Malvacini sofre ataque de ácaros e vai parar em hospital

Coceira intensa e inflamação surgiram após ator sentar em cadeira de palha

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/03/2026 11:47

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Lucas Malvacini foi hospitalizado durante uma viagem à Indonésia
Lucas Malvacini foi hospitalizado durante uma viagem à Indonésia crédito: Redes sociais

O ator Lucas Malvacini, conhecido por produções como “Amor à vida” e “Vai que cola”, foi hospitalizado durante uma viagem à Indonésia por causa de uma reação alérgica provocada por ácaros de palha. O episódio aconteceu na ilha de Bali e foi relatado pelo próprio artista nas redes sociais na segunda-feira (23/3).

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Ator teve reação alérgica nas pernas
Ator teve reação alérgica nas pernas Redes sociais

Segundo Malvacini, os sintomas começaram depois que ele se sentou em uma cadeira de tranças de palha em um restaurante. O material, comum em ambientes tropicais, pode abrigar ácaros quase invisíveis a olho nu. “Esses bichinhos vivem na palha. Estava em um restaurante cuja cadeira era de tranças de palha e fui devorado por eles”, disse em publicação nos stories. 

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O ator descreveu uma reação intensa, com coceira “absurda”, inflamação e urticária, além de vermelhidão espalhada principalmente pelas pernas. Imagens compartilhadas por Malvacini mostram a pele bastante irritada.

Com o agravamento do quadro, ele procurou atendimento médico em uma clínica particular, onde recebeu medicação intravenosa com corticoides e antialérgicos para conter a reação. “Vim parar em uma clínica para tomar injeção”, contou aos seguidores.

Malvacini interpretou o personagem Anjinho em “Amor à vida” e fez participações no humorístico “Vai que cola” e na novela “Verão 90”. Ele tranquilizou o público ao indicar que estava em recuperação após o tratamento.

Os chamados ácaros de palha podem causar múltiplas picadas, resultando em lesões semelhantes a vergões, acompanhadas de coceira intensa. Em pessoas mais sensíveis ou em casos de grande exposição, a reação pode evoluir para sintomas mais amplos, como febre, dor de cabeça e até náuseas, o que torna necessário atendimento médico imediato.

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Apesar do susto, o quadro de Malvacini foi controlado rapidamente com a medicação, e a expectativa é de recuperação completa nos próximos dias.

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