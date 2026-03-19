Anvisa proíbe venda de fórmula infantil Aptamil por risco de intoxicação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de três lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1 (800g) após a identificação de uma toxina no produto. A decisão foi publicada na Resolução-RE nº 1.056, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19/3).

A medida ocorreu depois que a própria fabricante, a Danone Ltda., comunicou o recolhimento voluntário dos lotes. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pela detecção da substância cereulida no produto já preparado, na forma líquida.

A suspensão atinge os seguintes lotes da fórmula:

Lote 2026.09.09 (fabricação em 10/03/2025);

Lote 2026.10.03 (fabricação em 03/04/2025);

Lote 2026.09.07 (fabricação em 08/03/2025).

De acordo com a Anvisa, esses produtos não devem ser comercializados nem consumidos até nova avaliação. Segundo a agência, a medida considera laudos apresentados pela própria empresa, que identificaram a presença da toxina após a reconstituição da fórmula. A situação fere normas sanitárias brasileiras relacionadas à segurança de alimentos.

A cereulida é uma toxina produzida por bactérias do gênero Bacillus cereus, associada a quadros de intoxicação alimentar. A substância pode causar sintomas como náuseas, vômitos e desconforto gastrointestinal — efeitos que podem ser mais graves em lactentes, público-alvo da fórmula. Até o momento, a Anvisa não informou se há registros de casos de intoxicação relacionados aos lotes recolhidos.

O órgão sanitário orienta que pais e cuidadores interrompam imediatamente o uso dos lotes afetados. Além disso, que, na hora de comprar, os consumidores verifiquem o número do lote na embalagem antes de oferecer o produto.

Por fim, a Anvisa pede para que os estabelecimentos comerciais retirem os itens das prateleiras. O descumprimento das determinações pode configurar infração sanitária.

O que diz a empresa?

Em nota, a Danone afirma que o recolhimento foi voluntário e preventivo, reforçando que segue padrões rigorosos de qualidade e segurança. A empresa informou que realiza mais de 500 controles antes de colocar seus produtos no mercado.

A fabricante destacou ainda que a decisão foi tomada após atualizações em avaliações internacionais sobre a presença da cereulida em ingredientes usados em fórmulas infantis e após diálogo com a Anvisa. Segundo a companhia, os lotes afetados foram produzidos em março e abril de 2025 e já foram, em sua maioria, consumidos.

A empresa ressaltou que os demais produtos da marca não são alvo da medida e permanecem seguros para consumo. “Queremos tranquilizar pais, mães e profissionais de saúde: nossas fórmulas continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade”, informou.

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A Danone também afirmou que segue colaborando com a autoridade sanitária e disponibilizou canais de atendimento para consumidores e profissionais de saúde. “Sabemos que essas medidas, mesmo que preventivas e cautelosas, podem gerar dúvidas; por isso nossa equipe de atendimento ao consumidor está disponível para prestar todo o suporte pelos seguintes canais: E-mail: dac@danone.com | Telefone e WhatsApp: 0800 701 7561. Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados. Casos envolvendo saúde: Atendimento 24 horas, incluindo fins de semana e feriados”, orientou.