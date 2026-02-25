UE reforça controles alfandegários sobre substância chinesa envolvida em fórmula infantil contaminada

A União Europeia (UE) decidiu reforçar os controles de fronteira sobre as importações da China da substância envolvida no caso de fórmula infantil contaminada com uma toxina, que já desencadeou investigações judiciais na França.

A partir desta quinta-feira (25), as alfândegas da UE serão obrigadas a controlar 50% das remessas dessa substância, óleo rico em ácido araquidônico, que chegam ao bloco vindas da China.

Este produto "provavelmente representa um sério risco à saúde humana", afirma uma decisão publicada na quarta-feira no Diário Oficial da UE.

As investigações realizadas na Europa após casos de bebês contaminados por essa toxina, a cereulida, "forneceram evidências de que o óleo rico em ácido araquidônico originário da China e usado na fabricação de leite em pó foi a fonte dessa contaminação", explica o texto.

Diversos fabricantes, incluindo gigantes europeus como Nestlé, Danone e Lactalis, recolheram fórmulas infantis em mais de 60 países desde dezembro devido à potencial contaminação por cereulida.

Duas agências da UE especializadas em segurança alimentar e prevenção de doenças afirmaram que sete países europeus já haviam relatado casos de bebês com sintomas gastrointestinais após o consumo de leite em pó.

As autoridades francesas também investigam a morte de três bebês, a mais recente ocorrida em 5 de fevereiro, sob suspeita de terem consumido leite em pó dos lotes recolhidos.

"Até o momento, não foram estabelecidas evidências científicas para determinar a responsabilidade", afirma o Ministério da Saúde francês em seu site.

"Há investigações judiciais em curso sobre essas notificações", acrescentou o ministério.

