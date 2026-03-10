Saiba como fazer a reposição hormonal sem afetar o coração

Ondas de calor intensas, insônia, alterações de humor, ressecamento vaginal e perda de massa óssea fazem parte da rotina de muitas mulheres na menopausa. A terapia de reposição hormonal (TRH) é considerada uma das estratégias mais eficazes para aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida, mas especialistas alertam que o tratamento precisa ser conduzido com critério, avaliação individualizada e acompanhamento médico.

De acordo com a ginecologista Caroline Alonso, especialista em climatério e menopausa, a reposição hormonal não deve ser encarada como uma solução padronizada. “A menopausa é uma fase natural da vida da mulher, mas os sintomas variam muito. Por isso, a reposição precisa ser individualizada, levando em conta idade, tempo de menopausa, histórico de saúde pessoal e familiar, além da avaliação do perfil metabólico e inflamatório da paciente”, explica.

Um dos conceitos importantes para a segurança do tratamento é a chamada “janela de oportunidade”, período que geralmente corresponde aos primeiros dez anos após a menopausa ou antes dos 60 anos de idade. “De forma geral, iniciar a terapia hormonal nos primeiros anos após a menopausa tende a ser mais seguro do ponto de vista cardiovascular do que começar tardiamente. Mas essa decisão sempre precisa ser avaliada caso a caso”, afirma a ginecologista.

O cardiologista Marcelo Bergamo destaca que o impacto da terapia no coração depende de diversos fatores. “Cada mulher tem um perfil de risco diferente. Histórico familiar de câncer de mama, pressão alta, colesterol elevado, obesidade, tabagismo e diabetes precisam ser considerados antes da prescrição”, explica.

Entre os possíveis riscos cardiovasculares associados ao uso inadequado da terapia estão aumento da chance de trombose, acidente vascular cerebral (AVC) e, em alguns casos, infarto. Segundo o especialista, o momento de início do tratamento e a forma como ele é conduzido fazem diferença. “O tipo de hormônio, a dose, a via de administração e o momento em que a terapia é iniciada influenciam diretamente no impacto cardiovascular”, afirma.

Outro ponto importante é a escolha da via de administração. A reposição hormonal pode ser realizada por diferentes formas, como via oral, transdérmica ou por implantes hormonais. “Em algumas mulheres, optar pela via transdérmica pode reduzir riscos metabólicos e trombóticos. A decisão não é aleatória, ela é estratégica”, ressalta Caroline.

Antes de iniciar o tratamento, a avaliação clínica completa é indispensável. Isso inclui análise do histórico pessoal e familiar da paciente, investigação de doenças cardiovasculares, câncer de mama e eventos trombóticos, além da avaliação de exames laboratoriais e do perfil metabólico. “A saúde do coração precisa fazer parte central dessa decisão”, reforça Marcelo.

A automedicação ou o uso de hormônios sem acompanhamento médico também preocupa os especialistas. “Hormônio não é suplemento. Usar por conta própria ou sem monitoramento adequado pode trazer riscos importantes. O tratamento exige acompanhamento periódico e reavaliação constante”, alerta Caroline.

Quando bem indicada e acompanhada, no entanto, a terapia pode trazer benefícios relevantes. Além de reduzir os fogachos e melhorar o sono e o humor, a reposição hormonal também pode ajudar na prevenção da perda óssea e na manutenção da saúde urogenital.

Para os especialistas, o caminho mais seguro é a decisão compartilhada entre médica e paciente. “Avaliar riscos, benefícios e expectativas é essencial. A menopausa não é uma doença, mas o tratamento precisa ser conduzido com responsabilidade e monitoramento contínuo”, ressalta Marcelo.