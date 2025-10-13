Assine
overlay
Início Saúde
HOMENS

Reposição hormonal masculina vale a pena?

Queda de testosterona pode acontecer a partir dos 35 anos, mas início da reposição depende de exames e sintomas específicos; nutrólogo explica indicações

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/10/2025 16:00

compartilhe

SIGA
x
Algumas condições clínicas podem levar ao declínio hormonal. Nesses casos, a reposição pode ser indicada
Algumas condições clínicas podem levar ao declínio hormonal. Nesses casos, a reposição pode ser indicada crédito: FreePik

A queda dos níveis de testosterona em homens costuma começar por volta dos 35 anos, mas isso não significa que todos precisarão de reposição hormonal. O tratamento é indicado apenas quando o organismo deixa de produzir o hormônio em quantidades suficientes para manter o equilíbrio e a saúde.

“Essa reposição passa a ser necessária quando o corpo não consegue sustentar níveis adequados de testosterona, seja por alguma doença ou deficiência. A idade é apenas um dos fatores; o estilo de vida e a genética também influenciam bastante”, explica o nutrólogo Renato Lobo, formado pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran).

Os sintomas mais comuns da baixa hormonal incluem queda da libido, dificuldade de ereção, diminuição das ereções matinais, falta de disposição, perda de energia, alterações de memória e concentração, além do acúmulo de gordura corporal.

De acordo com o especialista, o estilo de vida moderno tem contribuído para que a testosterona tenha uma queda cada vez mais cedo. “Sedentarismo, estresse, sono ruim, alimentação rica em ultraprocessados e o excesso de gordura corporal, especialmente acima de 20%, são os principais fatores que aceleram esse processo”, afirma Renato.

Existem ainda condições clínicas que podem levar ao declínio hormonal, como doenças genéticas, traumas e até o câncer de testículo. Nessas situações, a reposição pode ser indicada antes dos 35 anos.

Como é feita a reposição hormonal?

A terapia pode ser feita de três maneiras:

  • Gel transdérmico
  • Aplicações injetáveis
  • Implantes hormonais, conhecidos como pellets, que liberam o hormônio gradualmente por até seis meses

Leia Mais

“Em grande parte dos casos, a reposição é contínua, já que o corpo não volta a produzir testosterona naturalmente quando há falha na função testicular. Mas, em casos pontuais, ela pode ser temporária”, esclarece o médico, que também é pós-graduado em medicina esportiva.

Além da reposição, algumas estratégias podem ajudar a estimular a produção natural do hormônio. “Mudanças no estilo de vida e, em casos selecionados, o uso de medicações que estimulam o comando hormonal podem funcionar, mas apenas se a função dos testículos estiver preservada”, ressalta Renato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

homens libido reposicao-hormonal testosterona

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay